Літнє міжсезоння-2023: календар і результати спарингів клубів Другої ліги

До вашої уваги спаринги команд на тренувальних зборах

Джерело - Чемпіон.

Стежимо за контрольними матчами команд української Другої ліги у рамках підготовки до наступного сезону.

До вашої уваги спаринги команд на тренувальних зборах

Базова дата матчів 1-го туру української Другої ліги-2023/24 - 6 серпня.

Календар і результати контрольних матчів клубів Другої ліги (оновлюється):

28 червня (середа)

Нива (Вінниця) - Полісся (Ставки) 1:2

Тростянець - Явір (Красносілля) 4:0

1 липня (субота)

Кремінь-2 - МФК Кремінь 2008 5:0

Чайка - Лівий Берег 0:4

3 липня (понеділок)

СК Чайка - Металіст 1925 0:2

8 липня (субота)

Реал Фарма - Миколаїв 1920 2:2

Кудрівка - Дружба 0:4

Нива (Вінниця) - Поділля 1:3

9 липня (неділя)

Локомотив - Оболонь U-19 3:3

Кудрівка - ФСК Маріуполь 2:3

Кремінь-2 - Колос (Сахновщина) 0:2

10 липня (понеділок)

Звягель - Нива (Бузова) 0:3

12 липня (середа)

Кудрівка - Локомотив 2:1

Нива (Вінниця) - Чорноморець 1:2

Скала 1911 - Прикарпаття 3:1

Кремінь-2 - Агротех 2:2

Дружба - Буковина 1:0

13 липня (четвер)

Чайка - Металіст 1925 U-19

14 липня (п'ятниця)

15 липня (субота)

Кремінь-2 - Зірка

Тростянець - СК Полтава

Звягель - Оболонь

16 липня (неділя)

17 липня (понеділок)

18 липня (вівторок)

Нива (Вінниця) - Агробізнес

Кремінь-2 - Кремінь 2007

19 липня (середа)

Реал Фарма - Чорноморець

20 липня (четвер)

21 липня (п'ятниця)

Кремінь-2 - Гірник-Спорт

Нива (Вінниця) - Епіцентр

22 липня (субота)

Чайка - Оболонь

23 липня (неділя)

24 липня (понеділок)

25 липня (вівторок)

Кремінь-2 - Інгулець U-19

26 липня (середа)

27 липня (четвер)

28 липня (п'ятниця)

29 липня (субота)