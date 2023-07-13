Головне
13 липня Світоліна зіграє у півфіналі Вімблдона проти Вондроушової: визначився час початку матчу
Сьогодні 00:37 2578
Динамо та Янг Бойз розписали результативну нічию в контрольному матчі
Вчора 21:59 629
Кіченок та Павич вийшли до фіналу Вімблдона в міксті
Вчора 19:53 1121
Йовичевич попрощався з Шахтарем: Це був найкращий крок у моїй кар'єрі
Вчора 19:01 701
Шахтар отримає компенсацію за перехід Соломона в Тоттенгем
Вчора 16:50 840
Світоліна - Вондроушова: прогноз букмекерів на матч 1/2 фіналу Вімблдона-2023
Вчора 16:45 22175
Дніпро-1 підписав лідера Олександрії
Вчора 14:37 667
Бубка буде судитися з Bihus.Info
Вчора 14:07 1350
Редкач здобув першу перемогу за понад чотири роки
Вчора 10:20 1310 2
УЄФА може об'єднати заявки на Євро-2032
Вчора 09:45 997
Прямі трансляції

Літнє міжсезоння-2023: календар і результати спарингів клубів УПЛ

До вашої уваги спаринги команд УПЛ на тренувальних зборах
Сьогодні 07:50 10384 0
Літнє міжсезоння-2023: календар і результати спарингів клубів УПЛ

Джерело - Чемпіон.

Стежимо за контрольними матчами команд української Прем'єр-ліги у рамках підготовки до наступного сезону.

Базова дата матчів 1-го туру української Прем'єр-ліги-2023/24 – 29 липня.

На міжнародній арені Україну поточного сезону представлять Шахтар, СК Дніпро-1, Зоря, Динамо та Ворскла. До старту нового чемпіонату УПЛ СК Дніпро-1 у другому кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів зіграє 25 липня - суперником буде грецький Панатінаїкос. Ворскла ж 27 липня у другому кваліфікаційному раунді Ліги конференцій зіграє з переможцем пари ДАК-1904 (Словаччина) - Діла (Грузія).

Календар і результати контрольних матчів клубів УПЛ (оновлюється):

26 червня (понеділок)

  • Колос - Нива (Бузова) 1:0
  • Полісся - Сепсі (Румунія) 0:1

28 червня (середа)

  • СК Дніпро - Севлюш (Виноградів) 5:0
  • Оболонь - Вікторія 2:0
  • Кривбас - Кремінь 3:1

30 червня (п'ятниця)

  • Полісся - Оцелул (Румунія) 2:2

1 липня (субота)

  • Рух - Поділля 2:1
  • Оболонь - Діназ 2:0
  • Чорноморець - Реал Фарма 3:0

2 липня (неділя)

  • Минай - Металіст 1:1
  • СК Дніпро-1 - Хуст 4:1
  • Ворскла - СК Полтава 3:2

3 липня (понеділок)

  • Олександрія - ФСК Маріуполь 1:0
  • Металіст 1925 - СК Чайка 2:0

4 липня (вівторок)

  • Колос - Оболонь 2:4
  • Зоря - Ресовія (Польща) 4:2

5 липня (середа)

  • СК Дніпро-1 - Минай 4:0
  • Динамо - Динамо (Бухарест) 4:1
  • Чорноморець - Південна Пальміра 3:1

7 липня (п'ятниця)

  • Оболонь - Чернігів 3:1
  • Олександрія - Ворскла 2:1
  • Рух - Металург 2:0
  • Рух - Нива (Тернопіль) 2:1

8 липня (субота)

  • Полісся - Рапід (Австрія) 1:1
  • Верес - Металіст 1925 1:0
  • Чорноморець - ЛНЗ 0:0
  • Динамо - Вольфсбергер (Австрія) 8:0
  • Зоря - Сталь (Польща) 1:0
  • Шахтар - АЗ (Нідерланди) 3:3

9 липня (неділя)

  • Кривбас - Карпати 0:1
  • Минай - Хуст 3:1
  • СК Дніпро-1 - Металіст 1:0
  • Колос - Діназ 2:0
  • Динамо – Триглав (Словенія) 9:0

10 липня (понеділок)

  • Олександрія - Гірник-Спорт 5:0
  • Колос - Чернігів 3:0
  • Металіст 1925 - Мостиська 4:0

11 липня (вівторок)

  • Зоря - Земплін (Польща) 2:1

12 липня (середа)

  • Полісся - Хартберт (Австрія) 3:2
  • Кривбас - Хуст 6:0
  • Динамо - Янг Бойз (Швейцарія) 3:3
  • Чорноморець - Нива (Вінниця) 2:1
  • Оболонь - Лівий берег 0:2

13 липня (четвер)

  • Минай - Рух
  • Дніпро-1 - Рух
  • Шахтар - АЕК (Греція)

14 липня (п'ятниця)

  • Верес - Нива (Тернопіль)
  • Металіст 1925 - Агробізнес

15 липня (субота)

  • Полісся - Грацер АК (Австрія)
  • Чорноморець - Інгулець
  • Колос - ЛНЗ
  • Ворскла - ГКС Тихи (Польща)

16 липня (неділя)

  • Кривбас - Минай
  • ЛНЗ - Колос
  • Оболонь - Колос
  • Динамо - Аріс (Кіпр)
  • Шахтар - Дордрехт (Нідерланди)
  • Олександрія - Кремінь
  • Рух - Епіцентр
  • Рух - Прикарпаття

17 липня (понеділок)

  • Верес - Карпати
  • Зоря - Гурнік (Польща)

18 липня (вівторок)

  • Кривбас - СК Дніпро-1
  • Шахтар - Аякс (Нідерланди)
  • Ворскла - Полонія (Польща)

19 липня (середа)

  • Верес - Кривбас
  • Чорноморець - Реал Фарма
  • Динамо - Аль-Хіляль (Саудівська Аравія)
  • Оболонь - Нива (Бузова)

20 липня (четвер)

  • Минай - Севлюш (Виноградів)

21 липня (п'ятниця)

  • Минай - Металіст
  • Рух - Агробізнес
  • Рух - Металіст 1925
  • Ворскла ГКС Рекорд (Польща)

22 липня (субота)

  • Зоря - Ружомберок (Словаччина)
  • Чорноморець - Олександрія
  • Колос - Полісся
  • Колос - Кремінь
  • Оболонь - Чайка
Коментарі ()
Популярне зараз
13 липня Світоліна зіграє у півфіналі Вімблдона проти Вондроушової: визначився час початку матчу 13 липня Світоліна зіграє у півфіналі Вімблдона проти Вондроушової: визначився час початку матчу 2578
Літнє міжсезоння-2023: календар і результати спарингів клубів Другої ліги Літнє міжсезоння-2023: календар і результати спарингів клубів Другої ліги 3979
Юна російська тенісистка зганьбилася на Вімблдоні: організатори оштрафували її на рекордну суму Юна російська тенісистка зганьбилася на Вімблдоні: організатори оштрафували її на рекордну суму 16312 3
Літнє міжсезоння-2023: календар і результати спарингів клубів Першої ліги Літнє міжсезоння-2023: календар і результати спарингів клубів Першої ліги 5998
Світоліна - Вондроушова: прогноз букмекерів на матч 1/2 фіналу Вімблдона-2023 Світоліна - Вондроушова: прогноз букмекерів на матч 1/2 фіналу Вімблдона-2023 22175
Чемпіонат світу-2023 з баскетболу: календар матчів Чемпіонат світу-2023 з баскетболу: календар матчів 2849
Рекомендуємо
Як Динамо грало матчі єврокубків в січні: ляпас у Глазго, крадені шуби та політичний скандал Як Динамо грало матчі єврокубків в січні: ляпас у Глазго, крадені шуби та політичний скандал 15733
33 роки тому вперше "вирубили" Тайсона. Бастер Дуглас знищив Залізного Майка 33 роки тому вперше "вирубили" Тайсона. Бастер Дуглас знищив Залізного Майка 48715
Здоров'я батька підірвала критика з московських кабінетів. Світлана Лобановська пригадала історії про тата Здоров'я батька підірвала критика з московських кабінетів. Світлана Лобановська пригадала історії про тата 48748 2
Ретро дня. "Та ми будемо битися до кінця", - епічна відповідь Маркевича журналістам Ретро дня. "Та ми будемо битися до кінця", - епічна відповідь Маркевича журналістам 22109
Сховався від хлопців у туалеті. Історія легендарного динамівця, який програв у казино абсолютно все Сховався від хлопців у туалеті. Історія легендарного динамівця, який програв у казино абсолютно все 87505 4
Дівчина дня. Найсексуальніша гольфістка світу вражає не лише своїми формами Дівчина дня. Найсексуальніша гольфістка світу вражає не лише своїми формами 49475 2