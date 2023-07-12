Головне
Кіченок та Павич вийшли до фіналу Вімблдона в міксті
Сьогодні 19:53 482
Йовичевич попрощався з Шахтарем: Це був найкращий крок у моїй кар'єрі
Сьогодні 19:01 346
13 липня Світоліна зіграє у півфіналі Вімблдона проти Вондроушової: визначився час початку матчу
Сьогодні 18:56 723
Шахтар отримає компенсацію за перехід Соломона в Тоттенгем
Сьогодні 16:50 629
Світоліна - Вондроушова: прогноз букмекерів на матч 1/2 фіналу Вімблдона-2023
Сьогодні 16:45 19695
Дніпро-1 підписав лідера Олександрії
Сьогодні 14:37 551
Бубка буде судитися з Bihus.Info
Сьогодні 14:07 1073
Редкач здобув першу перемогу за понад чотири роки
Сьогодні 10:20 1015 2
УЄФА може об'єднати заявки на Євро-2032
Сьогодні 09:45 822
Кочергін допоміг Ракуву перемогти Флору: результати кваліфікації Ліги чемпіонів
Вчора 23:39 949
Прямі трансляції

Літнє міжсезоння-2023: календар і результати спарингів клубів Другої ліги

До вашої уваги спаринги команд на тренувальних зборах
Сьогодні 20:28 3838 0
Літнє міжсезоння-2023: календар і результати спарингів клубів Другої ліги

Джерело - Чемпіон.

Стежимо за контрольними матчами команд української Другої ліги у рамках підготовки до наступного сезону.

До вашої уваги спаринги команд на тренувальних зборах

Базова дата матчів 1-го туру української Другої ліги-2023/24 - 6 серпня.

Календар і результати контрольних матчів клубів Другої ліги (оновлюється):

28 червня (середа)

  • Нива (Вінниця) - Полісся (Ставки) 1:2
  • Тростянець - Явір (Красносілля) 4:0

1 липня (субота)

  • Кремінь-2 - МФК Кремінь 2008 5:0
  • Чайка - Лівий Берег 0:4

3 липня (понеділок)

  • СК Чайка - Металіст 1925 0:2

8 липня (субота)

  • Реал Фарма - Миколаїв 1920 2:2
  • Кудрівка - Дружба 0:4
  • Нива (Вінниця) - Поділля 1:3

9 липня (неділя)

  • Локомотив - Оболонь U-19 3:3
  • Кудрівка - ФСК Маріуполь 2:3
  • Кремінь-2 - Колос (Сахновщина) 0:2

10 липня (понеділок)

  • Звягель - Нива (Бузова) 0:3

12 липня (середа)

  • Нива (Вінниця) - Чорноморець 1:2
  • Скала 1911 - Прикарпаття 3:1
  • Кремінь-2 - Агротех 2:2
  • Дружба - Буковина 1:0

13 липня (четвер)

14 липня (п'ятниця)

15 липня (субота)

  • Кремінь-2 - Зірка
  • Тростянець - СК Полтава

16 липня (неділя)

17 липня (понеділок)

18 липня (вівторок)

  • Нива (Вінниця) - Агробізнес
  • Кремінь-2 - Кремінь 2007

19 липня (середа)

  • Реал Фарма - Чорноморець

20 липня (четвер)

21 липня (п'ятниця)

  • Кремінь-2 - Гірник-Спорт
  • Нива (Вінниця) - Епіцентр

22 липня (субота)

  • Чайка - Оболонь

23 липня (неділя)

24 липня (понеділок)

25 липня (вівторок)

  • Кремінь-2 - Інгулець U-19

26 липня (середа)

27 липня (четвер)

28 липня (п'ятниця)

29 липня (субота)

  • Кремінь-2 - Ворскла U-19
Коментарі ()
Популярне зараз
Літнє міжсезоння-2023: календар і результати спарингів клубів Першої ліги Літнє міжсезоння-2023: календар і результати спарингів клубів Першої ліги 5621
Світоліна - Вондроушова: прогноз букмекерів на матч 1/2 фіналу Вімблдона-2023 Світоліна - Вондроушова: прогноз букмекерів на матч 1/2 фіналу Вімблдона-2023 19695
Літнє міжсезоння-2023: календар і результати спарингів клубів УПЛ Літнє міжсезоння-2023: календар і результати спарингів клубів УПЛ 9937
Удар Світоліної в матчі проти Швьонтек став найкращим за ігровий день Удар Світоліної в матчі проти Швьонтек став найкращим за ігровий день 2863
Юна російська тенісистка зганьбилася на Вімблдоні: організатори оштрафували її на рекордну суму Юна російська тенісистка зганьбилася на Вімблдоні: організатори оштрафували її на рекордну суму 8660 2
Бубка буде судитися з Bihus.Info Бубка буде судитися з Bihus.Info 1073
Рекомендуємо
Рома має намір оскаржити дискваліфікацію Моурінью Рома має намір оскаржити дискваліфікацію Моурінью 2774
Дівчина дня: відверта фотосесія триразової чемпіонки світу в категорії фітнес бікіні Дівчина дня: відверта фотосесія триразової чемпіонки світу в категорії фітнес бікіні 76677
Фанати вимагали крові - тренера рятували вертольотом. Він відпрацював в Африці 21 рік за системою Лобановського Фанати вимагали крові - тренера рятували вертольотом. Він відпрацював в Африці 21 рік за системою Лобановського 38345 1
Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy 286814
Легенду Динамо паралізувало напередодні Нового року Легенду Динамо паралізувало напередодні Нового року 212109 1
Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш 127790