Українська Перша Ліга-2023/24 - група Б: календар матчів

У календарі вказано базові дати матчів

Джерело - Чемпіон.

28 липня 2023 року стартує футбольний сезон 2023/24 в українській Першій лізі.

За результатами першого етапу команди, які посядуть з першого по п’яте місця груп А та Б формують Чемпіонську групу за вихід до УПЛ з урахуванням показників першого етапу в іграх між собою. Команди, що посіли шосте-десяте місця груп А та Б формують групу Вибування за право залишитися у Першій лізі. Матчі другого етапу відбудуться весною 2024 року.

Літнє міжсезоння-2023: календар і результати спарингів клубів Першої ліги

Пропонуємо Вашій увазі календар матчів групи Б. У календарі вказано базові дати матчів. При надходженні детальнішої інформації щодо дати і часу матчу календар буде оновлюватися.

Календар матчів групи Б української Першої ліги:

Перше коло

1 тур. 28 липня 2023 рік

Чернігів - Діназ

Інгулець - СК Полтава

Лівий берег - Гірник-Спорт

ФСК Маріуполь - Вікторія

Металург - Кремінь

2 тур. 6 серпня 2023 рік

Чернігів - Інгулець

Полтава - Лівий берег

Гірник-Спорт - ФСК Маріуполь

Вікторія - Металург

Діназ - Кремінь

3 тур. 11 серпня 2023 рік

Лівий берег - Чернігів

Інгулець - Діназ

ФСК Маріуполь - Полтава

Металург - Гірник-Спорт

Кремінь - Вікторія

4 тур. 19 серпня 2023 рік

Чернігів - ФСК Маріуполь

Інгулець - Лівий берег

Полтава - Металург

Гірник-Спорт - Кремінь

Діназ - Вікторія

5 тур. 27 серпня 2023 рік

Металург - Чернігів

ФСК Маріуполь - Інгулець

Лівий берег - Діназ

Кремінь - Полтава

Вікторія - Гірник-Спорт

6 тур. 2 вересня 2023 рік

Чернігів - Кремінь

Інгулець - Металург

Лівий берег - ФСК Маріуполь

Полтава - Вікторія

Діназ - Гірник-Спорт

7 тур. 9 вересня 2023 рік

Вікторія - Чернігів

Кремінь - Інгулець

Металург - Лівий берег

ФСК Маріуполь - Діназ

Гірник-Спорт - Полтава

8 тур. 16 вересня 2023 рік

Чернігів - Гірник-Спорт

Інгулець - Вікторія

Лівий берег - Кремінь

ФСК Маріуполь - Металург

Діназ - Полтава

9 тур. 23 вересня 2023 рік

Полтава - Чернігів

Гірник-Спорт - Інгулець

Вікторія - Лівий берег

Кремінь - ФСК Маріуполь

Металург - Діназ

Друге коло

10 тур. 1 жовтня 2023 рік

Діназ - Чернігів

СК Полтава - Інгулець

Гірник-Спорт - Лівий берег

Вікторія - ФСК Маріуполь

Кремінь - Металург

11 тур. 7 жовтня 2023 рік

Інгулець - Чернігів

Лівий берег - Полтава

ФСК Маріуполь - Гірник-Спорт

Металург - Вікторія

Кремінь - Діназ

12 тур. 14 жовтня 2023 рік

Чернігів - Лівий берег

Діназ - Інгулець

Полтава - ФСК Маріуполь

Гірник-Спорт - Металург

Вікторія - Кремінь

13 тур. 21 жовтня 2023 рік

ФСК Маріуполь - Чернігів

Лівий берег - Інгулець

Металург - Полтава

Кремінь - Гірник-Спорт

Вікторія - Діназ

14 тур. 28 жовтня 2023 рік

Чернігів - Металург

Інгулець - ФСК Маріуполь

Діназ - Лівий берег

Полтава - Кремінь

Гірник-Спорт - Вікторія

15 тур. 4 листопада 2023 рік

Кремінь - Чернігів

Металург - Інгулець

ФСК Маріуполь - Лівий берег

Вікторія - Полтава

Гірник-Спорт - Діназ

16 тур. 11 листопада 2023 рік

Чернігів - Вікторія

Інгулець - Кремінь

Лівий берег - Металург

Діназ - ФСК Маріуполь

Полтава - Гірник-Спорт

17 тур. 18 листопада 2023 рік

Гірник-Спорт - Чернігів

Вікторія - Інгулець

Кремінь - Лівий берег

Металург - ФСК Маріуполь

Полтава - Діназ

18 тур. 25 листопада 2023 рік