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Літнє міжсезоння-2023: календар і результати спарингів клубів Другої ліги

До вашої уваги спаринги команд на тренувальних зборах
Сьогодні 11:11 2866 0
Літнє міжсезоння-2023: календар і результати спарингів клубів Другої ліги

Джерело - Чемпіон.

Стежимо за контрольними матчами команд української Другої ліги у рамках підготовки до наступного сезону.

До вашої уваги спаринги команд на тренувальних зборах

Базова дата матчів 1-го туру української Другої ліги-2023/24 - 6 серпня.

Календар і результати контрольних матчів клубів Другої ліги (оновлюється):

28 червня (середа)

  • Нива (Вінниця) - Полісся (Ставки) 1:2
  • Тростянець - Явір (Красносілля) 4:0

1 липня (субота)

  • Кремінь-2 - МФК Кремінь 2008 5:0
  • Чайка - Лівий Берег 0:4

3 липня (понеділок)

  • СК Чайка - Металіст 1925 0:2

8 липня (субота)

  • Кудрівка - Дружба 0:4
  • Нива (Вінниця) - Поділля 1:3

9 липня (неділя)

  • Кудрівка - ФСК Маріуполь 2:3
  • Кремінь-2 - Колос (Сахновщина) 0:2

10 липня (понеділок)

  • Звягель - Нива (Бузова)

11 липня (вівторок)

12 липня (середа)

  • Нива (Вінниця) - Чорноморець
  • Скала 1911 - Прикарпаття
  • Кремінь-2 - Агротех

13 липня (четвер)

14 липня (п'ятниця)

15 липня (субота)

  • Кремінь-2 - Зірка
  • Тростянець - СК Полтава

16 липня (неділя)

17 липня (понеділок)

18 липня (вівторок)

  • Нива (Вінниця) - Агробізнес
  • Кремінь-2 - Кремінь 2007

19 липня (середа)

  • Реал Фарма - Чорноморець

20 липня (четвер)

21 липня (п'ятниця)

  • Кремінь-2 - Гірник-Спорт
  • Нива (Вінниця) - Епіцентр

22 липня (субота)

  • Чайка - Оболонь

23 липня (неділя)

24 липня (понеділок)

25 липня (вівторок)

  • Кремінь-2 - Інгулець U-19

26 липня (середа)

27 липня (четвер)

28 липня (п'ятниця)

29 липня (субота)

  • Кремінь-2 - Ворскла U-19
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