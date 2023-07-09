Головне
Цуренко поступилася Пегулі в 1/8 фіналу Вімблдона
Сьогодні 16:32 556
Судаков та Бондаренко потрапили до символічної збірної Євро U-21
Сьогодні 12:54 593
Світоліна - Азаренка: прогноз букмекерів на матч 4-го кола Вімблдона-2023
Сьогодні 11:24 5616
Агенти легіонера Динамо звернулися до клубу з проханням відпустити гравця
Сьогодні 09:55 1517
9 липня на Вімблдоні зіграють дві українки: розклад матчів Світоліної та Цуренко
Сьогодні 08:19 1981
Збірна України поступилась Швеції у драматичному матчі Євробаскету U-20
Сьогодні 08:08 842
Металіст 1925 підписав скандального ексгравця Полісся
Вчора 22:11 677
Збірна Англії переграла Іспанію у фіналі молодіжного Євро-2023
Вчора 21:04 2666
Костюк поступилась Кіз у третьому колі Вімблдона
Вчора 21:02 1307 1
Технічно обіграв воротаря і забив: відео першого гола Ярмоленка після повернення в Динамо
Вчора 21:00 1973
Прямі трансляції

Літнє міжсезоння-2023: календар і результати спарингів клубів Першої ліги

До вашої уваги спаринги команд на тренувальних зборах
Сьогодні 16:03 3822 0
Літнє міжсезоння-2023: календар і результати спарингів клубів Першої ліги

Джерело - Чемпіон.

Стежимо за контрольними матчами команд української Першої ліги у рамках підготовки до наступного сезону.

Базова дата матчів 1-го туру української Першої ліги-2023/24 - 28 липня.

Календар і результати контрольних матчів клубів Першої ліги (оновлюється):

17 червня (субота)

  • Лівий берег - Полісся (Ставки) 3:0

21 червня (середа)

  • Агробізнес - Агрон (Тернопільська область) 0:0

23 червня (п'ятниця)

  • Нива (Бузова) - ФК Сокіл 1:0

24 червня (субота)

  • Гірник-Спорт - Дружба (Очеретувате) 2:1
  • Агробізнес - Поділля 2:1
  • Лівий Берег - Нива (Бузова) 0:0

26 червня (понеділок)

  • Епіцентр - Поділля 2:1
  • Нива (Бузова) - Колос 0:1

28 червня (середа)

  • Вікторія - Оболонь 0:2
  • Кремінь - Кривбас 1:3
  • Прикарпаття - Нива (Тернопіль) 0:1
  • Агробізнес - Карпати 1:1
  • Гірник-Спорт - Зірка 2:1

1 липня (субота)

  • Поділля - Рух 1:2
  • Агробізнес - Нива (Тернопіль) 1:3
  • Гірник-Спорт - Інгулець 0:6
  • Металіст - Хуст 1:2
  • Вікторія - СК Полтава 2:0
  • Діназ - Оболонь 0:2
  • Лівий Берег - Чайка 4:0

2 липня (неділя)

  • Металіст - Минай 1:1
  • Хуст - СК Дніпро-1 1:4
  • СК Полтава - Ворскла 2:3

3 липня (понеділок)

  • ФСК Маріуполь - Олександрія 0:1
  • Вікторія - Нива (Бузова) 2:0

5 липня (середа)

  • Прикарпаття - Буковина 0:0
  • Інгулець - СК Полтава 3:1
  • Поділля - Епіцентр 0:3

6 липня (четвер)

  • Хуст - Карпати 2:4
  • Вікторія - ФСК Маріуполь 2:3

7 липня (п'ятниця)

  • Чернігів - Оболонь 1:3
  • Епіцентр - Агробізнес 1:3
  • Металург - Рух 0:2
  • Нива (Тернопіль) - Рух 1:2

8 липня (субота)

  • Інгулець - Кремінь 2:1
  • Поділля - Нива (Вінниця) 3:1

9 липня (неділя)

  • Карпати - Кривбас
  • Хуст - Минай
  • Металіст - СК Дніпро-1
  • Діназ - Колос
  • ФСК Маріуполь - Кудрівка 3:2

10 липня (понеділок)

  • Гірник-Спорт - Олександрія
  • Чернігів - Колос
  • Нива (Бузова) - Звягель

11 липня (вівторок)

  • Металіст - Карпати
  • Поділля - Колос U-19

12 липня (середа)

  • Хуст - Кривбас
  • Епіцентр - Нива (Вінниця)
  • Прикарпаття - Скала 1911
  • Лівий берег - Оболонь

13 липня (четвер)

14 липня (п'ятниця)

  • Нива (Тернопіль) - Верес
  • Поділля - Буковина
  • Карпати - Вільхівці

15 липня (субота)

  • Агробізнес - Металіст 1925
  • Хуст - Металург
  • Інгулець - Чорноморець
  • СК Полтава - Тростянець
  • Буковина - Поділля

16 липня (неділя)

  • Металіст - Севлюш (Виноградів)
  • Епіцентр - Рух
  • Прикарпаття - Рух
  • Кремінь - Олександрія

17 липня (понеділок)

  • Карпати - Верес

18 липня (вівторок)

  • Агробізнес - Нива (Вінниця)

19 липня (середа)

  • Нива (Бузова) - Оболонь

20 липня (четвер)

21 липня (п'ятниця)

  • Металіст - Минай
  • Агробізнес - Рух
  • Гірник-Спорт - Кремінь-2

22 липня (субота)

  • Кремінь - Колос
Коментарі ()
Популярне зараз
Збірна Англії переграла Іспанію у фіналі молодіжного Євро-2023 Збірна Англії переграла Іспанію у фіналі молодіжного Євро-2023 2666
Ломаченко відреагував на виклик Стівенсона Ломаченко відреагував на виклик Стівенсона 2205
Літнє міжсезоння-2023: календар і результати спарингів клубів УПЛ Літнє міжсезоння-2023: календар і результати спарингів клубів УПЛ 7262
Світоліна - Азаренка: прогноз букмекерів на матч 4-го кола Вімблдона-2023 Світоліна - Азаренка: прогноз букмекерів на матч 4-го кола Вімблдона-2023 5616
17 років тому Зідан виконав свій найвідоміший удар головою 17 років тому Зідан виконав свій найвідоміший удар головою 9521 1
Літнє міжсезоння-2023: календар і результати спарингів клубів Другої ліги Літнє міжсезоння-2023: календар і результати спарингів клубів Другої ліги 2547
Рекомендуємо
Геніальний плеймейкер Динамо останньої епохи Лобановського. Белькевичу виповнилося б 50 Геніальний плеймейкер Динамо останньої епохи Лобановського. Белькевичу виповнилося б 50 28483
Як Динамо грало матчі єврокубків в січні: ляпас у Глазго, крадені шуби та політичний скандал Як Динамо грало матчі єврокубків в січні: ляпас у Глазго, крадені шуби та політичний скандал 15639
Від Лобановського я втік: Уродженець України відмовив Динамо, виграв Лігу чемпіонів і міг опинитися у Реалі Від Лобановського я втік: Уродженець України відмовив Динамо, виграв Лігу чемпіонів і міг опинитися у Реалі 266740
Історія дня. Як Марадона гуляв в Гавані з екснападником Шахтаря Історія дня. Як Марадона гуляв в Гавані з екснападником Шахтаря 20413
"Африканці заробляють призові, купляють на них стадо корів додому". 9-разовий чемпіон Європи з кросу тривалий час був найбагатшим легкоатлетом України "Африканці заробляють призові, купляють на них стадо корів додому". 9-разовий чемпіон Європи з кросу тривалий час був найбагатшим легкоатлетом України 55308
Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy 286287