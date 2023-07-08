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Динамо – Вольфсберг 8:0: огляд матчу

Огляд матчу Динамо – Вольфсберг
Сьогодні 21:37 150 0
Динамо – Вольфсберг 8:0: огляд матчу
#Динамо Київ

Джерело - Чемпіон.

Динамо обіграло австрійський Вольфсберг у контрольному матчі.

Товариський матч

08 липня

Динамо (Київ) – Вольфсберг (Австрія)  8:0 (2:0)

Голи: 1:0 - 6 Лєднєв, 2:0 - 26 Кабаєв, 3:0 - 46 Шепелєв, 4:0 - 59 Кабаєв, 5:0 - 68 Беніто, 6:0 - 87 Ярмоленко, 7:0 - 89 Буяльський, 8:0 - 90 Беніто

Динамо: 51. Моргун (74. Ігнатенко, 65), 44. Дубінчак (20. Караваєв, 46), 23. Малиш (24. Тимчик, 70), 3. Боль (40. Біловар, 46), 25. Дячук (4. Попов, 46), 14. Яцик (29. Буяльський, 70), 37. Царенко (18. Андрієвський, 46), 7. Кабаєв (21. Ярмоленко, 70), 10. Шапаренко (к) (8. Шепелєв, 46), 70. Лєднєв (91. Волошин, 46), 92. Рамадані (77. Беніто, 46).

Раніше Динамо засудило поїздку Фенербахче до росії.

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