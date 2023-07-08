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Українська Перша Ліга-2023/24 - група А: календар матчів

У календарі вказано базові дати матчів
Сьогодні 16:00 202 0
Українська Перша Ліга-2023/24 - група А: календар матчів
#Агробізнес, #Буковина, #Епіцентр, #Карпати, #Металіст, #Нива Тернопіль, #Поділля, #Прикарпаття, #Нива Бузова, #Хуст

Джерело - Чемпіон.

28 липня 2023 року стартує футбольний сезон 2023/24 в українській Першій лізі. 

За результатами першого етапу команди, які посядуть з першого по п’яте місця груп А та Б формують Чемпіонську групу за вихід до УПЛ з урахуванням показників першого етапу в іграх між собою. Команди, що посіли шосте-десяте місця груп А та Б формують групу Вибування за право залишитися у Першій лізі. Матчі другого етапу відбудуться весною 2024 року.

Літнє міжсезоння-2023: календар і результати спарингів клубів Першої ліги

Пропонуємо Вашій увазі календар матчів групи А. У календарі вказано базові дати матчів. При надходженні детальнішої інформації щодо дати і часу матчу календар буде оновлюватися.

Календар матчів групи А української Першої ліги:

Перше коло

1 тур. 28 липня 2023 рік 

  • Карпати - Хуст
  • Буковина - Нива (Тернопіль)
  • Прикарпаття - Поділля
  • Нива (Бузова) - Агробізнес
  • Металіст - Епіцентр

2 тур. 6 серпня 2023 рік 

  • Карпати - Буковина
  • Нива (Тернопіль) - Прикарпаття
  • Поділля - Нива (Бузова)
  • Агробізнес - Металіст
  • Хуст - Епіцентр

3 тур. 11 серпня 2023 рік 

  • Прикарпаття - Карпати
  • Буковина - Хуст
  • Нива (Бузова) - Нива (Тернопіль)
  • Металіст - Поділля
  • Епіцентр - Агробізнес

4 тур. 19 серпня 2023 рік 

  • Карпати - Нива (Бузова)
  • Буковина - Прикарпаття
  • Нива (Тернопіль) - Металіст 
  • Поділля - Епіцентр
  • Хуст - Агробізнес

5 тур. 27 серпня 2023 рік 

  • Металіст - Карпати
  • Нива (Бузова) - Буковина
  • Прикарпаття - Хуст
  • Епіцентр - Нива (Тернопіль)
  • Агробізнес - Поділля

6 тур. 2 вересня 2023 рік 

  • Карпати - Епіцентр
  • Буковина - Металіст
  • Прикарпаття - Нива (Бузова)
  • Нива (Тернопіль) - Агробізнес
  • Хуст - Поділля

7 тур. 9 вересня 2023 рік 

  • Агробізнес - Карпати
  • Епіцентр - Буковина
  • Металіст - Прикарпаття
  • Нива (Бузова) - Хуст
  • Поділля - Нива (Тернопіль)

8 тур. 16 вересня 2023 рік 

  • Карпати - Поділля
  • Буковина - Агробізнес
  • Прикарпаття - Епіцентр
  • Нива (Бузова) - Металіст 
  • Хуст - Нива (Тернопіль)

9 тур. 23 вересня 2023 рік 

  • Нива (Тернопіль) - Карпати
  • Поділля - Буковина
  • Агробізнес - Прикарпаття
  • Епіцентр - Нива (Бузова)
  • Металіст - Хуст

Друге коло

10 тур. 1 жовтня 2023 рік 

  • Хуст - Карпати
  • Нива (Тернопіль) - Буковина
  • Поділля - Прикарпаття
  • Агробізнес - Нива (Бузова)
  • Епіцентр - Металіст

11 тур. 7 жовтня 2023 рік 

  • Буковина - Карпати
  • Прикарпаття - Нива (Тернопіль)
  • Нива (Бузова) - Поділля
  • Металіст - Агробізнес
  • Епіцентр - Хуст

12 тур. 14 жовтня 2023 рік 

  • Карпати - Прикарпаття
  • Хуст - Буковина
  • Нива (Тернопіль) - Нива (Бузова)
  • Поділля - Металіст
  • Агробізнес - Епіцентр

13 тур. 21 жовтня 2023 рік 

  • Нива (Бузова) - Карпати
  • Прикарпаття - Буковина
  • Металіст - Нива (Тернопіль)
  • Епіцентр - Поділля
  • Агробізнес - Хуст

14 тур. 28 жовтня 2023 рік 

  • Карпати - Металіст
  • Буковина - Нива (Бузова)
  • Хуст - Прикарпаття
  • Нива (Тернопіль) - Епіцентр
  • Поділля - Агробізнес

15 тур. 4 листопада 2023 рік 

  • Епіцентр - Карпати
  • Металіст - Буковина
  • Нива (Бузова) - Прикарпаття
  • Агробізнес - Нива (Тернопіль)
  • Поділля - Хуст

16 тур. 11 листопада 2023 рік 

  • Карпати - Агробізнес
  • Буковина - Епіцентр
  • Прикарпаття - Металіст
  • Хуст - Нива (Бузова)
  • Нива (Тернопіль) - Поділля

17 тур. 18 листопада 2023 рік 

  • Поділля - Карпати
  • Агробізнес - Буковина
  • Епіцентр - Прикарпаття
  • Металіст - Нива (Бузова)
  • Нива (Тернопіль) - Хуст

18 тур. 25 листопада 2023 рік 

  • Карпати - Нива (Тернопіль)
  • Буковина - Поділля
  • Прикарпаття - Агробізнес
  • Нива (Бузова) - Епіцентр
  • Хуст - Металіст
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