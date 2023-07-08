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Українська Перша Ліга-2023/24 - група Б: календар матчів

У календарі вказано базові дати матчів
Сьогодні 12:25 201 0
Українська Перша Ліга-2023/24 - група Б: календар матчів
#Вікторія, #Гірник Спорт, #Діназ, #Інгулець, #Кремінь, #Лівий берег, #Металург, #СК Полтава, #Чернігів, #ФСК Маріуполь

Джерело - Чемпіон.

28 липня 2023 року стартує футбольний сезон 2023/24 в українській Першій лізі. 

За результатами першого етапу команди, які посядуть з першого по п’яте місця груп А та Б формують Чемпіонську групу за вихід до УПЛ з урахуванням показників першого етапу в іграх між собою. Команди, що посіли шосте-десяте місця груп А та Б формують групу Вибування за право залишитися у Першій лізі. Матчі другого етапу відбудуться весною 2024 року.

Літнє міжсезоння-2023: календар і результати спарингів клубів Першої ліги

Пропонуємо Вашій увазі календар матчів групи Б. У календарі вказано базові дати матчів. При надходженні детальнішої інформації щодо дати і часу матчу календар буде оновлюватися.

Календар матчів групи Б української Першої ліги:

Перше коло

1 тур. 28 липня 2023 рік 

  • Чернігів - Діназ
  • Інгулець - СК Полтава
  • Лівий берег - Гірник-Спорт
  • ФСК Маріуполь - Вікторія
  • Металург - Кремінь

2 тур. 6 серпня 2023 рік 

  • Чернігів - Інгулець
  • Полтава - Лівий берег
  • Гірник-Спорт - ФСК Маріуполь
  • Вікторія - Металург
  • Діназ - Кремінь

3 тур. 11 серпня 2023 рік 

  • Лівий берег - Чернігів
  • Інгулець - Діназ
  • ФСК Маріуполь - Полтава
  • Металург - Гірник-Спорт
  • Кремінь - Вікторія

4 тур. 19 серпня 2023 рік 

  • Чернігів - ФСК Маріуполь
  • Інгулець - Лівий берег
  • Полтава - Металург
  • Гірник-Спорт - Кремінь
  • Діназ - Вікторія

5 тур. 27 серпня 2023 рік 

  • Металург - Чернігів
  • ФСК Маріуполь - Інгулець
  • Лівий берег - Діназ
  • Кремінь - Полтава
  • Вікторія - Гірник-Спорт

6 тур. 2 вересня 2023 рік 

  • Чернігів - Кремінь
  • Інгулець - Металург
  • Лівий берег - ФСК Маріуполь
  • Полтава - Вікторія
  • Діназ - Гірник-Спорт

7 тур. 9 вересня 2023 рік 

  • Вікторія - Чернігів
  • Кремінь - Інгулець
  • Металург - Лівий берег
  • ФСК Маріуполь - Діназ
  • Гірник-Спорт - Полтава

8 тур. 16 вересня 2023 рік 

  • Чернігів - Гірник-Спорт
  • Інгулець - Вікторія
  • Лівий берег - Кремінь
  • ФСК Маріуполь - Металург
  • Діназ - Полтава

9 тур. 23 вересня 2023 рік 

  • Полтава - Чернігів
  • Гірник-Спорт - Інгулець
  • Вікторія - Лівий берег
  • Кремінь - ФСК Маріуполь
  • Металург - Діназ

Друге коло

10 тур. 1 жовтня 2023 рік 

  • Діназ - Чернігів
  • СК Полтава - Інгулець
  • Гірник-Спорт - Лівий берег
  • Вікторія - ФСК Маріуполь
  • Кремінь - Металург

11 тур. 7 жовтня 2023 рік 

  • Інгулець - Чернігів
  • Лівий берег - Полтава
  • ФСК Маріуполь - Гірник-Спорт
  • Металург - Вікторія

12 тур. 14 жовтня 2023 рік 

  • Чернігів - Лівий берег
  • Діназ - Інгулець
  • Полтава - ФСК Маріуполь
  • Гірник-Спорт - Металург
  • Вікторія - Кремінь

13 тур. 21 жовтня 2023 рік 

  • ФСК Маріуполь - Чернігів
  • Лівий берег - Інгулець
  • Металург - Полтава
  • Кремінь - Гірник-Спорт
  • Вікторія - Діназ

14 тур. 28 жовтня 2023 рік 

  • Чернігів - Металург
  • Інгулець - ФСК Маріуполь
  • Діназ - Лівий берег
  • Полтава - Кремінь
  • Гірник-Спорт - Вікторія

15 тур. 4 листопада 2023 рік 

  • Кремінь - Чернігів
  • Металург - Інгулець
  • ФСК Маріуполь - Лівий берег
  • Вікторія - Полтава
  • Гірник-Спорт - Діназ

16 тур. 11 листопада 2023 рік 

  • Чернігів - Вікторія
  • Інгулець - Кремінь
  • Лівий берег - Металург
  • Діназ - ФСК Маріуполь
  • Полтава - Гірник-Спорт

17 тур. 18 листопада 2023 рік 

  • Гірник-Спорт - Чернігів
  • Вікторія - Інгулець
  • Кремінь - Лівий берег
  • Металург - ФСК Маріуполь
  • Полтава - Діназ

18 тур. 25 листопада 2023 рік 

  • Чернігів - Полтава
  • Інгулець - Гірник-Спорт
  • Лівий берег - Вікторія
  • ФСК Маріуполь - Кремінь
  • Діназ - Металург
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