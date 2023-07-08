Президент ЛНЗ: Пасіч перейшов до нас вільним агентом

Півзахисник ЛНЗ Геннадій Пасіч приєднався до черкаського клубу на правах вільного агента.

Про це розповів президент ЛНЗ Андрій Полтавець.

"Це продовження тієї ж історії, що з Віртом і Лавриненком. Хтось написав, що за його неофіційною інформацією була оплачена сума 100 тисяч євро за Пасіча. І потім роздуваються нікому не потрібні розмови, все підхоплюється іншими медіаресурсами. Я всю цю історію розказати не можу, але офіційно Пасіч до нас перейшов вільним агентом.