Президент ЛНЗ: Пасіч перейшов до нас вільним агентом

Півзахисник ЛНЗ Геннадій Пасіч приєднався до черкаського клубу на правах вільного агента.
Про це розповів президент ЛНЗ Андрій Полтавець.
"Це продовження тієї ж історії, що з Віртом і Лавриненком. Хтось написав, що за його неофіційною інформацією була оплачена сума 100 тисяч євро за Пасіча. І потім роздуваються нікому не потрібні розмови, все підхоплюється іншими медіаресурсами. Я всю цю історію розказати не можу, але офіційно Пасіч до нас перейшов вільним агентом.
Була розмова моя особиста із президентом клубу Верес Іваном Надєїним, який підтвердив перед переговорами - якщо по Пасічу буде гарна для самого футболіста пропозиція, він його тримати не буде. Бо інакше хлопець буде грати без настрою, з опущеною головою", - сказав Полтавець.
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