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Літнє міжсезоння-2023: календар і результати спарингів клубів Першої ліги

До вашої уваги спаринги команд на тренувальних зборах
Сьогодні 00:16 2192 0
Літнє міжсезоння-2023: календар і результати спарингів клубів Першої ліги

Джерело - Чемпіон.

Стежимо за контрольними матчами команд української Першої ліги у рамках підготовки до наступного сезону.

Базова дата матчів 1-го туру української Першої ліги-2023/24 - 28 липня.

Календар і результати контрольних матчів клубів Першої ліги (оновлюється):

17 червня (субота)

  • Лівий берег - Полісся (Ставки) 3:0

21 червня (середа)

  • Агробізнес - Агрон (Тернопільська область) 0:0

23 червня (п'ятниця)

  • Нива (Бузова) - ФК Сокіл 1:0

24 червня (субота)

  • Гірник-Спорт - Дружба (Очеретувате) 2:1
  • Агробізнес - Поділля 2:1
  • Лівий Берег - Нива (Бузова) 0:0

26 червня (понеділок)

  • Епіцентр - Поділля 2:1
  • Нива (Бузова) - Колос 0:1

28 червня (середа)

  • Вікторія - Оболонь 0:2
  • Кремінь - Кривбас 1:3
  • Прикарпаття - Нива (Тернопіль) 0:1
  • Агробізнес - Карпати 1:1
  • Гірник-Спорт - Зірка 2:1

1 липня (субота)

  • Поділля - Рух 1:2
  • Агробізнес - Нива (Тернопіль) 1:3
  • Гірник-Спорт - Інгулець 0:6
  • Металіст - Хуст 1:2
  • Вікторія - СК Полтава 2:0
  • Діназ - Оболонь 0:2
  • Лівий Берег - Чайка 4:0

2 липня (неділя)

  • Металіст - Минай 1:1
  • Хуст - СК Дніпро-1 1:4
  • СК Полтава - Ворскла 2:3

3 липня (понеділок)

  • ФСК Маріуполь - Олександрія 0:1
  • Вікторія - Нива (Бузова) 2:0

5 липня (середа)

  • Прикарпаття - Буковина 0:0
  • Інгулець - СК Полтава 3:1
  • Поділля - Епіцентр 0:3

6 липня (четвер)

  • Хуст - Карпати
  • Вікторія - ФСК Маріуполь

7 липня (п'ятниця)

  • Агробізнес - Епіцентр
  • Металург - Рух
  • Нива (Бузова) - Нива (Вінниця)
  • Нива (Тернопіль) - Рух

8 липня (субота)

  • Карпати - Кривбас
  • Інгулець - Кремінь
  • Поділля - Нива (Вінниця)

9 липня (неділя)

  • Хуст - Минай
  • Металіст - СК Дніпро-1
  • Діназ - Колос

10 липня (понеділок)

  • Гірник-Спорт - Олександрія
  • Чернігів - Колос
  • Нива (Бузова) - Звягель

11 липня (вівторок)

  • Металіст - Карпати
  • Поділля - Колос U-19

12 липня (середа)

  • Хуст - Кривбас
  • Епіцентр - Нива (Вінниця)
  • Прикарпаття - Скала 1911

13 липня (четвер)

14 липня (п'ятниця)

  • Нива (Тернопіль) - Верес
  • Поділля - Буковина
  • Карпати - Вільхівці

15 липня (субота)

  • Агробізнес - Металіст 1925
  • Хуст - Металург
  • Інгулець - Чорноморець
  • СК Полтава - Тростянець
  • Буковина - Поділля

16 липня (неділя)

  • Металіст - Севлюш (Виноградів)

17 липня (понеділок)

  • Карпати - Верес

18 липня (вівторок)

  • Агробізнес - Нива (Вінниця)

19 липня (середа)

20 липня (четвер)

21 липня (п'ятниця)

  • Металіст - Минай
  • Агробізнес - Рух
  • Гірник-Спорт - Кремінь-2
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