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Літнє міжсезоння-2023: календар і результати спарингів клубів УПЛ

До вашої уваги спаринги команд УПЛ на тренувальних зборах
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Літнє міжсезоння-2023: календар і результати спарингів клубів УПЛ

Джерело - Чемпіон.

Стежимо за контрольними матчами команд української Прем'єр-ліги у рамках підготовки до наступного сезону.

Базова дата матчів 1-го туру української Прем'єр-ліги-2023/24 – 29 липня.

На міжнародній арені Україну поточного сезону представлять Шахтар, СК Дніпро-1, Зоря, Динамо та Ворскла. До старту нового чемпіонату УПЛ СК Дніпро-1 у другому кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів зіграє 25 липня - суперником буде грецький Панатінаїкос. Ворскла ж 27 липня у другому кваліфікаційному раунді Ліги конференцій зіграє з переможцем пари ДАК-1904 (Словаччина) - Діла (Грузія).

Календар і результати контрольних матчів клубів УПЛ (оновлюється):

26 червня (понеділок)

  • Колос - Нива (Бузова) 1:0
  • Полісся - Сепсі (Румунія) 0:1

28 червня (середа)

  • СК Дніпро - Севлюш (Виноградів) 5:0
  • Оболонь - Вікторія 2:0
  • Кривбас - Кремінь 3:1

30 червня (п'ятниця)

  • Полісся - Оцелул (Румунія) 2:2

1 липня (субота)

  • Рух - Поділля 2:1
  • Оболонь - Діназ 2:0
  • Чорноморець - Реал Фарма 3:0

2 липня (неділя)

  • Минай - Металіст 1:1
  • СК Дніпро-1 - Хуст 4:1
  • Ворскла - СК Полтава 3:2

3 липня (понеділок)

  • Олександрія - ФСК Маріуполь 1:0
  • Металіст 1925 - СК Чайка 2:0

4 липня (вівторок)

  • Колос - Оболонь 2:4
  • Зоря - Ресовія (Польща) 4:2

5 липня (середа)

  • СК Дніпро-1 - Минай 4:0
  • Динамо - Динамо (Бухарест) 4:1
  • Чорноморець - Чорноморець U-19

6 липня (четвер)

7 липня (п'ятниця)

  • Олександрія - Ворскла
  • Рух - Металург
  • Рух - Нива (Тернопіль)

8 липня (субота)

  • Полісся - Рапід (Австрія)
  • Верес - Металіст 1925
  • Чорноморець - ЛНЗ
  • Кривбас - Карпати
  • Динамо - Вольфсбергер (Австрія)
  • Зоря - Сталь (Польща)
  • Шахтар - АЗ (Нідерланди)

9 липня (неділя)

  • Минай - Хуст
  • СК Дніпро-1 - Металіст 
  • Колос - Діназ

10 липня (понеділок)

  • Олександрія - Гірник-Спорт
  • Колос - Чернігів

11 липня (вівторок)

  • Зоря - Земплін (Польща)

12 липня (середа)

  • Полісся - Хартберт (Австрія)
  • Кривбас - Хуст
  • Динамо - Янг Бойз (Швейцарія)
  • Чорноморець - Нива (Вінниця)

13 липня (четвер)

  • Минай - Рух

14 липня (п'ятниця)

  • Верес - Нива (Тернопіль)

15 липня (субота)

  • Полісся - Грацер АК (Австрія)
  • Металіст 1925 - Агробізнес
  • Чорноморець - Інгулець

16 липня (неділя)

  • Кривбас - Минай
  • ЛНЗ - Колос
  • Динамо - Аріс (Кіпр)
  • Шахтар - Дордрехт (Нідерланди)

17 липня (понеділок)

  • Верес - Карпати
  • Зоря - Гурнік (Польща)

18 липня (вівторок)

  • Кривбас - СК Дніпро-1
  • Шахтар - Аякс (Нідерланди)

19 липня (середа)

  • Верес - Кривбас
  • Чорноморець - Реал Фарма
  • Динамо - Аль-Хіляль (Саудівська Аравія)

20 липня (четвер)

  • Минай - Севлюш (Виноградів)

21 липня (п'ятниця)

  • Минай - Металіст
  • Рух - Агробізнес
  • Рух - Металіст 1925

22 липня (субота)

  • Зоря - Ружомберок (Словаччина)
  • Чорноморець - Олександрія
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