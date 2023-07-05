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Гокліпер Динамо Бойко попрощався з клубом

Сьогодні 10:02 170 0
Гокліпер Динамо Бойко попрощався з клубом

Колишній голкіпер Динамо Денис Бойко попрощався з київським клубом.

Відповідний лист воротар написав у Інстаграмі.

"Прийшов час сказати до побачення рідному клубу! Але тільки до побачення... Я народився в Києві, мій тато грав за Динамо Київ, я виховувався на традиціях і любові до цього, без перебільшення, великого клубу, тому в моєму серці назавжди, великими літерами буде викарбувано імʼя Динамо Київ!

Я хотів би щиро подякувати усім партнерам по команді та тренерам, з якими я працював протягом цього періоду! А також усьому персоналу клуба, який кожен день допомагав мені на базі та за її межами! Також я безмежно вдячний президенту клубу, за те що він робив для мене протягом усієї кар'єри в Динамо! 

Окрема вдячність нашим вболівальникам, які підтримували нас як у часи перемог, так і у скрутні часи поразок! Ви наша сила! Але найголовніші слова подяки та низький уклін нашим Захисникам, які боронять нашу країну від ср@них орків! Завдячуючи вам, зараз ми можемо займатися улюбленою справою! Слава Україні! P.S. Я назавжди вболівальник київського Динамо!" – написав Бойко

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