Головне
Ван Леувен - головний тренер Шахтаря
Сьогодні 13:17 938
Світоліна переграла Вільямс на старті Вімблдона
Сьогодні 21:18 490 1
Танковський перейшов у Полісся
Сьогодні 21:13 117
Ван Леувен назвав свій тренерський штаб
Сьогодні 20:52 295
Вільямс упала біля сітки під час матчу зі Світоліною на Вімблдоні: відео моторошного епізоду
Сьогодні 20:31 2043
Світоліна - Вільямс: онлайн-трансляція LIVE матчу першого кола Вімблдона
Сьогодні 19:36 8981
Цуренко з перемоги стартувала на Вімблдоні
Сьогодні 19:13 502
Світоліна - Вільямс: де дивитися матч першого кола Вімблдона-2023
Сьогодні 17:40 2228
Судаков - найкращий гравець чвертьфіналів Євро U-21 за версією Sofascore
Сьогодні 13:38 662
3 липня на Вімблдоні зіграють три українки: розклад матчів Світоліної, Цуренко та Байндль
Сьогодні 13:16 2773
Прямі трансляції

Літнє міжсезоння-2023: календар і результати спарингів клубів Другої ліги

До вашої уваги спаринги команд на тренувальних зборах
Сьогодні 21:08 1164 0
Літнє міжсезоння-2023: календар і результати спарингів клубів Другої ліги

Джерело - Чемпіон.

Стежимо за контрольними матчами команд української Другої ліги у рамках підготовки до наступного сезону.

До вашої уваги спаринги команд на тренувальних зборах

Базова дата матчів 1-го туру української Другої ліги-2023/24 - 6 серпня.

Календар і результати контрольних матчів клубів Другої ліги (оновлюється):

28 червня (середа)

  • Нива (Вінниця) - Полісся (Ставки) 1:2
  • Тростянець - Явір (Красносілля) 4:0

1 липня (субота)

  • Кремінь-2 - МФК Кремінь 2008 5:0
  • Чайка - Лівий Берег 0:4

3 липня (понеділок)

  • СК Чайка - Металіст 1925 0:2

4 липня (вівторок)

5 липня (середа)

6 липня (четвер)

7 липня (п'ятниця)

  • Нива (Вінниця) - Нива (Бузова)

8 липня (субота)

  • Нива (Вінниця) - Поділля

9 липня (неділя)

  • Кремінь-2 - Колос (Сахновщина)

10 липня (понеділок)

  • Звягель - Нива (Бузова)

11 липня (вівторок)

12 липня (середа)

  • Нива (Вінниця) - Чорноморець

13 липня (четвер)

14 липня (п'ятниця)

15 липня (субота)

  • Кремінь-2 - Зірка
  • Тростянець - СК Полтава

16 липня (неділя)

17 липня (понеділок)

18 липня (вівторок)

  • Нива (Вінниця) - Агробізнес

19 липня (середа)

20 липня (четвер)

21 липня (п'ятниця)

  • Кремінь-2 - Гірник-Спорт
  • Нива (Вінниця) - Епіцентр

22 липня (субота)

23 липня (неділя)

24 липня (понеділок)

Коментарі ()
Популярне зараз
Рейтинг WTA: Світоліна, Костюк та Цуренко втратили позиції Рейтинг WTA: Світоліна, Костюк та Цуренко втратили позиції 303214 3
Рейтинг ATP: Алькарас - перша ракетка світу Рейтинг ATP: Алькарас - перша ракетка світу 59406
Світоліна - Вільямс: онлайн-трансляція LIVE матчу першого кола Вімблдона Світоліна - Вільямс: онлайн-трансляція LIVE матчу першого кола Вімблдона 8981
Збірна України U-21 пропустила швидкий гол від Франції у матчі 1/4 фіналу Євро-2023 - ВІДЕО Збірна України U-21 пропустила швидкий гол від Франції у матчі 1/4 фіналу Євро-2023 - ВІДЕО 4137
Стало відомо, хто транслюватиме Вімблдон-2023 в Україні Стало відомо, хто транслюватиме Вімблдон-2023 в Україні 7711 1
Судаков - найкращий гравець матчу Франція U-21 - Україна U-21 Судаков - найкращий гравець матчу Франція U-21 - Україна U-21 5306
Рекомендуємо
Українські спортсмени здобули 4 медалі в перший день Всесвітніх ігор Українські спортсмени здобули 4 медалі в перший день Всесвітніх ігор 5257
"Африканці заробляють призові, купляють на них стадо корів додому". 9-разовий чемпіон Європи з кросу тривалий час був найбагатшим легкоатлетом України "Африканці заробляють призові, купляють на них стадо корів додому". 9-разовий чемпіон Європи з кросу тривалий час був найбагатшим легкоатлетом України 55118
Ми розтрощили київське Динамо – 5:0. Перший футболіст, який чкурнув з СРСР у Європу – ним марили Арсенал та Рома Ми розтрощили київське Динамо – 5:0. Перший футболіст, який чкурнув з СРСР у Європу – ним марили Арсенал та Рома 302798 6
Ретро дня. "Та ми будемо битися до кінця", - епічна відповідь Маркевича журналістам Ретро дня. "Та ми будемо битися до кінця", - епічна відповідь Маркевича журналістам 21842
Як Динамо грало матчі єврокубків в січні: ляпас у Глазго, крадені шуби та політичний скандал Як Динамо грало матчі єврокубків в січні: ляпас у Глазго, крадені шуби та політичний скандал 15522
Перемога над Росією для мене – особлива: як живе Сергій Скаченко – гол Бартезу, бійка з Михайловичем, сімейна драма Перемога над Росією для мене – особлива: як живе Сергій Скаченко – гол Бартезу, бійка з Михайловичем, сімейна драма 36855 1