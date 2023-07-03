Літнє міжсезоння-2023: календар і результати спарингів клубів УПЛ

До вашої уваги спаринги команд УПЛ на тренувальних зборах

Джерело - Чемпіон.

Стежимо за контрольними матчами команд української Прем'єр-ліги у рамках підготовки до наступного сезону.

Базова дата матчів 1-го туру української Прем'єр-ліги-2023/24 – 29 липня.

На міжнародній арені Україну поточного сезону представлять Шахтар, СК Дніпро-1, Зоря, Динамо та Ворскла. До старту нового чемпіонату УПЛ СК Дніпро-1 у другому кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів зіграє 25 липня - суперником буде грецький Панатінаїкос. Ворскла ж 27 липня у другому кваліфікаційному раунді Ліги конференцій зіграє з переможцем пари ДАК-1904 (Словаччина) - Діла (Грузія).

Календар і результати контрольних матчів клубів УПЛ (оновлюється):

26 червня (понеділок)

Колос - Нива (Бузова) 1:0

Полісся - Сепсі (Румунія) 0:1

28 червня (середа)

СК Дніпро - Севлюш (Виноградів) 5:0

Оболонь - Вікторія 2:0

Кривбас - Кремінь 3:1

30 червня (п'ятниця)

Полісся - Оцелул (Румунія) 2:2

1 липня (субота)

Рух - Поділля 2:1

Оболонь - Діназ 2:0

Чорноморець - Реал Фарма 3:0

2 липня (неділя)

Минай - Металіст 1:1

СК Дніпро-1 - Хуст 4:1

Ворскла - СК Полтава 3:2

3 липня (понеділок)

Олександрія - ФСК Маріуполь

Металіст 1925 - СК Чайка

4 липня (вівторок)

Колос - Оболонь

Зоря - Ресовія (Польща)

5 липня (середа)

СК Дніпро-1 - Минай

Динамо - Динамо (Бухарест)

Чорноморець - Чорноморець U-19

6 липня (четвер)

7 липня (п'ятниця)

Олександрія - Ворскла

Рух - Металург

8 липня (субота)

Верес - Металіст 1925

Чорноморець - ЛНЗ

Кривбас - Карпати

Динамо - Вольфсбергер (Австрія)

Зоря - Сталь (Польща)

9 липня (неділя)

Минай - Хуст

СК Дніпро-1 - Металіст

Колос - Діназ

10 липня (понеділок)

Олександрія - Гірник-Спорт

Колос - Чернігів

11 липня (вівторок)

Зоря - Земплін (Польща)

12 липня (середа)

Полісся - Хартберт (Австрія)

Кривбас - Хуст

Динамо - Янг Бойз (Швейцарія)

Чорноморець - Нива (Вінниця)

13 липня (четвер)

Минай - Рух

14 липня (п'ятниця)

Верес - Нива (Тернопіль)

15 липня (субота)

Полісся - Грацер АК (Австрія)

Металіст 1925 - Агробізнес

Чорноморець - Інгулець

16 липня (неділя)

Кривбас - Минай

ЛНЗ - Колос

Динамо - Аріс (Кіпр)

17 липня (понеділок)

Верес - Карпати

Зоря - Гурнік (Польща)

18 липня (вівторок)

Кривбас - СК Дніпро-1

19 липня (середа)

Верес - Кривбас

Чорноморець - Реал Фарма

20 липня (четвер)

Минай - Севлюш (Виноградів)

21 липня (п'ятниця)

Минай - Металіст

Рух - Агробізнес

Рух - Металіст 1925

22 липня (субота)