Ротань - про матч з Францією: Нехай суперник підлаштовується під нас

Руслан Ротань прокоментував майбутній матч з Францією в чвертьфіналі Євро-2023

Джерело - Чемпіон.

Молодіжна збірна України не збирається відходити від свого стилю в 1/4 фіналу Євро-2023 U-21 проти Франції.

Про це розповів тренер української збірної Руслан Ротань.

"На мою думку, Франція - одна з найсильніших збірних, з якими ми зустрічаємося на цьому турнірі. Це чи не єдина команда, усі гравці якої виступають у топчемпіонатах. Це багато про що каже. В індивідуальному плані ці гравці дуже сильні. Ми це побачили, коли двічі грали з ними у рамках кваліфікації.

Збірна України зіграє з Францією: розклад 1/4 фіналу Євро-2023 U-21

Для нас дуже важлива завтрашня гра. Гра, яка пройде у компонентах тет-а-тет. Де потрібно вигравати мікродуелі, які будуть створюватися на полі: один в один, на близьких відстанях, де французи мають хорошу майстерність, але ми повинні бути до цього готовими.

Євро-2023 U21, молодіжний чемпіонат Європи з футболу: розклад, результати, турнірні таблиці

Перш за все потрібно бути дисциплінованою командою, компактною. Не зважаючи ні на що треба відповідати своєму стилю гри, від якого ми не збираємося відходити. Не ми під когось маємо підлаштовуватися, а нехай суперник підлаштовується під нас", - заявив Ротань.

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!