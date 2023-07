Український центровий Сакраменто Олексій Лень домовився з клубом про нову угоду.

Про це повідомляє журналіст Шемс Чаранія.

30-річний баскетболіст підпише однорічний контракт на 3,2 млн доларів. Для Леня це буде вже 11 сезон у НБА.

Free agent center Alex Len has agreed to a one-year, $3.2 million contract to re-sign with the Sacramento Kings, sources tell @TheAthletic @Stadium. Agent Michael Lelchitski of @SIGSports negotiated the deal for Len’s return.