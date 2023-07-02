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Лень підпише новий контракт з Сакраменто

30-річний баскетболіст підпише однорічний контракт
Сьогодні 08:16 177 0
Лень підпише новий контракт з Сакраменто
#Олексій Лень, #Сакраменто Кінгс

Джерело - Чемпіон.

Український центровий Сакраменто Олексій Лень домовився з клубом про нову угоду.

Про це повідомляє журналіст Шемс Чаранія.

30-річний баскетболіст підпише однорічний контракт на 3,2 млн доларів. Для Леня це буде вже 11 сезон у НБА.

Повідомлялося, що Лень і Михайлюк прибудуть до збірної України після підписання контрактів з командами НБА.

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