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Франція U-21 - Україна U-21: прогноз букмекерів на матч 1/4 фіналу Євро-2023

Сьогодні 16:24 1767 0
Франція U-21 - Україна U-21: прогноз букмекерів на матч 1/4 фіналу Євро-2023
#Збірна України U-21, #Євро-2023 U-21

Джерело - Чемпіон.

В неділю, 2 липня, молодіжні збірні Франції та України зіграють у чвертьфіналі чемпіонату Європи з футболу у віковій категорії до 21 року.

Гра в румунському Клужі стартує о 22:00 за київським часом. Букмекери вважають "Ле Бльо" явними фаворитами зустрічі.

Коефіцієнти

  • Перемога Франції - 1,68
  • Нічия - 4,25
  • Перемога України - 5,80
  • Прохід Франції (враховуючи овертайм і серію пенальті) - 1,35
  • Прохід України - 3,35

Дивіться пряму трансляцію на регіональних телеканалах Суспільного, а також на сайті Суспільне спорт.

Нагадаємо, вихід нашої збірної до півфіналу континентальної першості U-21 автоматично означатиме першу в історії участь України у футбольному турнірі Олімпіади, адже на молодіжному Євро розігруються перепустки до Парижа-2024. Детальніше про всі варіанти ми писали в окремому матеріалі.

Франція U-21 - Україна U-21: анонс і прогноз матчу 1/4 фіналу Євро-2023

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