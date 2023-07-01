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Літнє міжсезоння-2023: календар і результати спарингів клубів Другої ліги

До вашої уваги спаринги команд на тренувальних зборах
Сьогодні 10:29 549 0
Літнє міжсезоння-2023: календар і результати спарингів клубів Другої ліги

Джерело - Чемпіон.

Стежимо за контрольними матчами команд української Другої ліги у рамках підготовки до наступного сезону.

До вашої уваги спаринги команд на тренувальних зборах

Базова дата матчів 1-го туру української Другої ліги-2023/24 - 6 серпня.

Календар і результати контрольних матчів клубів Другої ліги (оновлюється):

28 червня (середа)

  • Нива (Вінниця) - Полісся (Ставки) 1:2
  • Тростянець - Явір (Красносілля) 4:0

1 липня (субота)

  • Кремінь-2 - Кремінь
  • Чайка - Лівий Берег

2 липня (неділя)

3 липня (понеділок)

  • СК Чайка - Металіст 1925

4 липня (вівторок)

5 липня (середа)

6 липня (четвер)

7 липня (п'ятниця)

8 липня (субота)

  • Нива (Вінниця) - Чорноморець

9 липня (неділя)

  • Кремінь-2 - Колос (Сахновщина)

10 липня (понеділок)

11 липня (вівторок)

12 липня (середа)

  • Нива (Вінниця) - Епіцентр

13 липня (четвер)

14 липня (п'ятниця)

15 липня (субота)

  • Кремінь-2 - Зірка
  • Тростянець - СК полтава

16 липня (неділя)

17 липня (понеділок)

18 липня (вівторок)

  • Нива (Вінниця) - Агробізнес

19 липня (середа)

20 липня (четвер)

21 липня (п'ятниця)

  • Кремінь-2 - Гірник-Спорт

22 липня (субота)

23 липня (неділя)

24 липня (понеділок)

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