Літнє міжсезоння-2023: календар і результати спарингів клубів Першої ліги

Джерело - Чемпіон.
Стежимо за контрольними матчами команд української Першої ліги у рамках підготовки до наступного сезону.
Базова дата матчів 1-го туру української Першої ліги-2023/24 - 28 липня.
Календар і результати контрольних матчів клубів Першої ліги (оновлюється):
17 червня (субота)
- Лівий берег - Полісся (Ставки) 3:0
21 червня (середа)
- Агробізнес - Агрон (Тернопільська область) 0:0
23 червня (п'ятниця)
- Нива (Бузова) - ФК Сокіл 1:0
24 червня (субота)
- Гірник-Спорт - Дружба (Очеретувате) 2:1
- Агробізнес - Поділля 2:1
- Лівий Берег - Нива (Бузова) 0:0
26 червня (понеділок)
- Епіцентр - Поділля 2:1
- Нива (Бузова) - Колос 0:1
28 червня (середа)
- Вікторія - Оболонь 0:2
- Кремінь - Кривбас 1:3
- Прикарпаття - Нива (Тернопіль) 0:1
- Агробізнес - Карпати 1:1
- Гірник-Спорт - Зірка 2:1
1 липня (субота)
- Поділля - Рух
- Агробізнес - Нива (Тернопіль)
- Гірник-Спорт - Інгулець
- Металіст - Хуст
- Вікторія - СК Полтава
- Діназ - Оболонь
- Кремінь - Кремінь-2
- Лівий Берег - Чайка
2 липня (неділя)
- Металіст - Минай
- Хуст - СК Дніпро-1
- СК Полтава - Ворскла
3 липня (понеділок)
- ФСК Маріуполь - Олександрія
- Вікторія - Нива (Бузова)
4 липня (вівторок)
5 липня (середа)
- Прикарпаття - Буковина
- СК Полтава - Інгулець
6 липня (четвер)
- Хуст - Карпати
- Вікторія - ФСК Маріуполь
7 липня (п'ятниця)
- Агробізнес - Епіцентр
- Металург - Рух
8 липня (субота)
- Карпати - Кривбас
- Інгулець - Кремінь
9 липня (неділя)
- Хуст - Минай
- Металіст - СК Дніпро-1
- Діназ - Колос
10 липня (понеділок)
- Гірник-Спорт - Олександрія
- Чернігів - Колос
11 липня (вівторок)
- Металіст - Карпати
12 липня (середа)
- Хуст - Кривбас
- Епіцентр - Нива (Вінниця)
13 липня (четвер)
14 липня (п'ятниця)
- Нива (Тернопіль) - Верес
- Поділля - Буковина
15 липня (субота)
- Агробізнес - Металіст 1925
- Хуст - Металург
- Інгулець - Чорноморець
- СК Полтава - Тростянець
16 липня (неділя)
- Металіст - Севлюш (Виноградів)
17 липня (понеділок)
- Карпати - Верес
18 липня (вівторок)
- Агробізнес - Нива (Вінниця)
19 липня (середа)
20 липня (четвер)
21 липня (п'ятниця)
- Металіст - Минай
- Агробізнес - Рух
- Гірник-Спорт - Кремінь-2