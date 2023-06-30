Джерело - Чемпіон.
В неділю, 2 липня, молодіжні збірні Франції та України зіграють у чвертьфіналі чемпіонату Європи з футболу у віковій категорії до 21 року.
Гра в румунському Клужі стартує о 22:00 за київським часом. Букмекери вважають "Ле Бльо" явними фаворитами зустрічі.
Коефіцієнти
- Перемога Франції - 1,68
- Нічия - 4,25
- Перемога України - 5,80
- Прохід Франції (враховуючи овертайм і серію пенальті) - 1,35
- Прохід України - 3,35
Дивіться пряму трансляцію на регіональних телеканалах Суспільного, а також на сайті Суспільне спорт.
Нагадаємо, вихід нашої збірної до півфіналу континентальної першості U-21 автоматично означатиме першу в історії участь України у футбольному турнірі Олімпіади, адже на молодіжному Євро розігруються перепустки до Парижа-2024. Детальніше про всі варіанти ми писали в окремому матеріалі.
Франція U-21 - Україна U-21: анонс і прогноз матчу 1/4 фіналу Євро-2023