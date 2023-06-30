Аль-Наср змнив умови трансферу Брозовича

Марцело Брозович може не перейти в Аль-Наср

Аль-Наср знизив свою пропозицію щодо хавбека Інтера Марцело Брозовича.

Про це повідомляє FcInterNews.it з посиланням на Sportitalia.

Клуби домовилися про трансфер за 23 млн євро, проте Аль-Наср раптово змінив пропозицію до 13 млн євро плюс 2 млн бонусами. При цьому саудівська команда також почала розглядати варіант з підписання Франка Кессʼє з Барселони.

Можливий перехід Кессʼє в Аль-Наср може дати Барселоні змогу підписати Брозовича, яким каталонці цікавляться. Натомість Інтер чекає на продаж Марцело, щоб реінвестувати кошти у підписання Давіде Фраттезі з Сассуоло, який має стати заміною для хорвата.

Раніше Шкриняр залишив Інтер.