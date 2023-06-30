Головне
Україна зберегла третю сходинку в медальному заліку Європейських ігор
Сьогодні 21:47 507
Європейські ігри-2023: повний розклад змагань
Сьогодні 22:15 15744
Європейські ігри-2023: медальний залік
Сьогодні 22:02 68279
17 років тому збірна України зіграла в 1/4 фіналу ЧС-2006: де зараз головні герої тієї команди
Сьогодні 20:34 679
Жіноча збірна України з пляжного футболу вийшла до фіналу Європейських ігор
Сьогодні 18:03 1865
Хижняк впевнено вийшов до фіналу Європейських ігор-2023
Сьогодні 16:51 3000
Мельник завоював медаль Європейських ігор у кікбоксингу
Сьогодні 16:22 696
Судаков - найкращий молодий гравець минулого сезону УПЛ
Сьогодні 14:54 537
Бриков гарантував собі медаль Європейських ігор у кікбоксингу
Сьогодні 13:58 433
Світоліна зіграє проти Вільямс: результати жеребкування Вімблдону
Сьогодні 12:53 3551 3
Прямі трансляції

Аль-Наср змнив умови трансферу Брозовича

Марцело Брозович може не перейти в Аль-Наср
Сьогодні 21:41 216 0
Аль-Наср змнив умови трансферу Брозовича
#Марцело Брозович, #Інтер, #Футбольні трансфери, #Аль-Наср

Джерело - tribuna.com.

Аль-Наср знизив свою пропозицію щодо хавбека Інтера Марцело Брозовича.

Про це повідомляє FcInterNews.it з посиланням на Sportitalia.

Клуби домовилися про трансфер за 23 млн євро, проте Аль-Наср раптово змінив пропозицію до 13 млн євро плюс 2 млн бонусами. При цьому саудівська команда також почала розглядати варіант з підписання Франка Кессʼє з Барселони.

Можливий перехід Кессʼє в Аль-Наср може дати Барселоні змогу підписати Брозовича, яким каталонці цікавляться. Натомість Інтер чекає на продаж Марцело, щоб реінвестувати кошти у підписання Давіде Фраттезі з Сассуоло, який має стати заміною для хорвата.

Раніше Шкриняр залишив Інтер.

Коментарі ()
Популярне зараз
Європейські ігри-2023: повний розклад змагань Європейські ігри-2023: повний розклад змагань 15744
Європейські ігри-2023: медальний залік Європейські ігри-2023: медальний залік 68279
Франція - Україна: де дивитися матч 1/4 фіналу молодіжного Євро-2023 Франція - Україна: де дивитися матч 1/4 фіналу молодіжного Євро-2023 4852
Українська мама Тайсона. Як українка виховала легенду боксу Українська мама Тайсона. Як українка виховала легенду боксу 94869 2
Експрезидента Кривбасбаскета Буряка затримали співробітники СБУ Експрезидента Кривбасбаскета Буряка затримали співробітники СБУ 14522
Франція U-21 - Україна U-21 - онлайн-трансляція LIVE - 1/4 фіналу Євро-2023 Франція U-21 - Україна U-21 - онлайн-трансляція LIVE - 1/4 фіналу Євро-2023 4540
Рекомендуємо
Промоутер Джошуа завершить співпрацю з Усиком після реваншу Промоутер Джошуа завершить співпрацю з Усиком після реваншу 5919
Історія дня. Під час виступів в НБА він перевів мільйон доларів на розвиток дитячого баскетболу в Україні Історія дня. Під час виступів в НБА він перевів мільйон доларів на розвиток дитячого баскетболу в Україні 14379
Історія дня: як українця нахабно засудили в сутичці з росіянином на Олімпіаді Історія дня: як українця нахабно засудили в сутичці з росіянином на Олімпіаді 102150 4
"В Боруссії заробляв 300 тисяч марок на рік". Ігор Бєланов в 1986 році виграв Золотий м'яч, а через три роки переїхав до Німеччини "В Боруссії заробляв 300 тисяч марок на рік". Ігор Бєланов в 1986 році виграв Золотий м'яч, а через три роки переїхав до Німеччини 34253 5
Перемога над Росією для мене – особлива: як живе Сергій Скаченко – гол Бартезу, бійка з Михайловичем, сімейна драма Перемога над Росією для мене – особлива: як живе Сергій Скаченко – гол Бартезу, бійка з Михайловичем, сімейна драма 36702 1
Історія дня. Як Марадона гуляв в Гавані з екснападником Шахтаря Історія дня. Як Марадона гуляв в Гавані з екснападником Шахтаря 20076