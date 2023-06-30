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Літнє міжсезоння-2023: календар і результати спарингів клубів УПЛ

До вашої уваги спаринги команд УПЛ на тренувальних зборах
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Літнє міжсезоння-2023: календар і результати спарингів клубів УПЛ

Джерело - Чемпіон.

Стежимо за контрольними матчами команд української Прем'єр-ліги у рамках підготовки до наступного сезону.

Базова дата матчів 1-го туру української Прем'єр-ліги-2023/24 – 29 липня.

На міжнародній арені Україну поточного сезону представлять Шахтар, СК Дніпро-1, Зоря, Динамо та Ворскла. До старту нового чемпіонату УПЛ СК Дніпро-1 у другому кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів зіграє 25 липня - суперником буде грецький Панатінаїкос. Ворскла ж 27 липня у другому кваліфікаційному раунді Ліги конференцій зіграє з переможцем пари ДАК-1904 (Словаччина) - Діла (Грузія).

Календар і результати контрольних матчів клубів УПЛ (оновлюється):

26 червня (понеділок)

  • Колос - Нива (Бузова) 1:0
  • Полісся - Сепсі (Румунія) 0:1

28 червня (середа)

  • СК Дніпро - Севлюш (Виноградів) 5:0
  • Оболонь - Вікторія 2:0
  • Кривбас - Кремінь 3:1

30 червня (п'ятниця)

  • Полісся - Оцелул (Румунія) 2:2

1 липня (субота)

  • Рух - Поділля
  • Оболонь - Діназ

2 липня (неділя)

  • Минай - Металіст 
  • СК Дніпро-1 - Хуст 
  • Ворскла - СК Полтава

3 липня (понеділок)

  • Олександрія - ФСК Маріуполь
  • Металіст 1925 - СК Чайка

4 липня (вівторок)

  • Колос - Оболонь
  • Зоря - Ресовія (Польща)

5 липня (середа)

  • СК Дніпро-1 - Минай
  • Динамо - Динамо (Бухарест)

6 липня (четвер)

7 липня (п'ятниця)

  • Олександрія - Ворскла

8 липня (субота)

  • Верес - Металіст 1925
  • Чорноморець - ЛНЗ
  • Чорноморець - Нива (Вінниця)
  • Кривбас - Карпати
  • Динамо - Вольфсбергер (Австрія)
  • Зоря - сталь (Польща)

9 липня (неділя)

  • Минай - Хуст
  • СК Дніпро-1 - Металіст 

10 липня (понеділок)

  • Олександрія - Гірник-Спорт

11 липня (вівторок)

  • Зоря - Земплін (Польща)

12 липня (середа)

  • Полісся - Хартберт (Австрія)
  • Кривбас - Хуст
  • Динамо - Янг Бойз (Швейцарія)

13 липня (четвер)

  • Минай - Рух

14 липня (п'ятниця)

  • Верес - Нива (Тернопіль)

15 липня (субота)

  • Полісся - Грацер АК (Австрія)
  • Металіст 1925 - Агробізнес
  • Чорноморець - Інгулець

16 липня (неділя)

  • Кривбас - Минай
  • ЛНЗ - Колос
  • Динамо - Аріс (Кіпр)

17 липня (понеділок)

  • Верес - Карпати
  • Зоря - Гурнік (Польща)

18 липня (вівторок)

  • Кривбас - СК Дніпро-1

19 липня (середа)

  • Верес - Кривбас

20 липня (четвер)

  • Минай - Севлюш (Виноградів)

21 липня (п'ятниця)

  • Минай - Металіст
  • Рух - Агробізнес
  • Рух - Металіст 1925

22 липня (субота)

  • Зоря - Ружомберок (Словаччина)
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