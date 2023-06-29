Чехія не буде пускати на домашні змагання російський спортсменів

Уряд Чехії заборонив участь у спортивних змаганнях на чеській території окремих спортсменів і спортивних команд, які представляють Росію.

Про це повідомляє Vlada České Republiky.

"За пропозицією міністра освіти, молоді та спорту кабмін погодив заборону на участь окремих спортсменів і спортивних команд, які представляють Російську Федерацію, у спортивних змаганнях і матчах, організованих на території Чеської Республіки та на заборону участі окремих спортсменів і спортивних команд, що представляють Чехію, у спортивних змаганнях і матчах, організованих на території РФ.