Джерело - Чемпіон.
Чемпіонат Європи з футболу-2023 серед збірних до 21 року стане 24-м молодіжним Євро (27-м - якщо враховувати чемпіонати U23).
Змагання пройдуть із 21 червня по 8 липня. Чотири найкращі команди кваліфікуються на футбольний турнір Олімпійських ігор 2024 року, включно з Францією, яка відібралася туди як господар.
Матчі турніру за участю 16 команд приймуть чотири стадіони в Румунії (два в Клуж-Напоці та два в Бухаресті) і чотири стадіони в Грузії (по одному в Батумі та Кутаїсі та два у Тбілісі).
Груповий етап
Група A
|М
|Команда
|І
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1
|Грузія
|3
|1
|2
|0
|5-3
|5
|2
|Португалія
|3
|1
|1
|1
|3-4
|4
|3
|Нідерланди
|3
|0
|3
|0
|2-2
|3
|4
|Бельгія
|3
|0
|2
|1
|3-4
|2
1-й тур
- 21 червня | 19:00 | Грузія - Португалія | 2:0
- 21 червня | 19:00 | Бельгія - Нідерланди | 0:0
2-й тур
- 24 червня | 19:00 | Грузія - Бельгія | 2:2
- 24 червня | 19:00 | Португалія - Нідерланди | 1:1
3-й тур
- 27 червня | 19:00 | Нідерланди - Грузія | 1:1
- 27 червня | 19:00 | Португалія - Бельгія | 2:1
Група B
|М
|Команда
|І
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1
|Іспанія
|3
|2
|1
|0
|6-2
|7
|3
|Україна
|3
|2
|1
|0
|5-2
|7
|2
|Хорватія
|3
|0
|1
|2
|0-3
|1
|4
|Румунія
|3
|0
|1
|2
|0-4
|1
1-й тур
2-й тур
- 24 червня | 19:00 | Румунія - Україна | 0:1
- 24 червня | 21:45 | Іспанія - Хорватія | 1:0
3-й тур
- 27 червня | 21:45 | Хорватія - Румунія | 0:0
- 27 червня | 21:45 | Іспанія - Україна | 2:2
Група C
|М
|Команда
|І
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1
|Англія
|3
|3
|0
|0
|6-0
|9
|2
|Ізраїль
|3
|1
|1
|1
|2-3
|4
|3
|Чехія
|3
|1
|1
|1
|2-4
|3
|4
|Німеччина
|3
|0
|1
|2
|2-5
|1
1-й тур
- 22 червня | 19:00 | Чехія - Англія | 0:2
- 22 червня | 19:00 | Німеччина - Ізраїль | 1:1
2-й тур
- 25 червня | 19:00 | Чехія - Німеччина | 2:1
- 25 червня | 19:00 | Англія - Ізраїль | 2:0
3-й тур
- 28 червня | 19:00 | Англія - Німеччина | 2:0
- 28 червня | 19:00 | Ізраїль - Чехія | 1:0
Група D
|М
|Команда
|І
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1
|Франція
|3
|3
|0
|0
|7-2
|9
|2
|Швейцарія
|3
|1
|0
|2
|7-8
|3
|3
|Італія
|3
|1
|0
|2
|4-5
|3
|4
|Норвегія
|3
|1
|0
|2
|2-3
|3
1-й тур
- 22 червня | 19:00 | Норвегія - Швейцарія | 1:2
- 22 червня | 21:45 | Франція - Італія | 2:1
2-й тур
- 25 червня | 19:00 | Швейцарія - Італія | 2:3
- 25 червня | 21:45 | Норвегія - Франція | 0:1
3-й тур
- 28 червня | 21:45 | Швейцарія - Франція | 1:4
- 28 червня | 21:45 | Італія - Норвегія | 0:1
Плей-оф
1/4 фіналу
- 1 липня | 19:00 | Грузія - Ізраїль
- 1 липня | 22:00 | Іспанія - Швейцарія
- 2 липня | 19:00 | Англія - Португалія
- 2 липня | 22:00 | Франція - Україна
1/2 фіналу
- 5 липня | 19:00 | Чвертьфінал 1 - Чвертьфінал 2
- 5 липня | 22:00 | Чвертьфінал 3 - Чвертьфінал 4
Фінал
- 8 липня | 19:00 | Півфінал 1 - Півфінал 2