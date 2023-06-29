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Євро-2023 U21, молодіжний чемпіонат Європи з футболу: розклад, результати, турнірні таблиці

Сьогодні 00:04 31289 0
Євро-2023 U21, молодіжний чемпіонат Європи з футболу: розклад, результати, турнірні таблиці
#Збірна України U-21, #Євро-2023 U-21

Джерело - Чемпіон.

Чемпіонат Європи з футболу-2023 серед збірних до 21 року стане 24-м молодіжним Євро (27-м - якщо враховувати чемпіонати U23). 

Змагання пройдуть із 21 червня по 8 липня. Чотири найкращі команди кваліфікуються на футбольний турнір Олімпійських ігор 2024 року, включно з Францією, яка відібралася туди як господар.

Матчі турніру за участю 16 команд приймуть чотири стадіони в Румунії (два в Клуж-Напоці та два в Бухаресті) і чотири стадіони в Грузії (по одному в Батумі та Кутаїсі та два у Тбілісі).

Груповий етап

Група A

М Команда І В Н П Г О
1  Грузія 3 1 2 0 5-3 5
2  Португалія 3 1 1 1 3-4 4
3  Нідерланди  3 0 3 0 2-2 3
4  Бельгія  3 0 2 1 3-4 2

1-й тур

  • 21 червня 19:00 | Грузія - Португалія | 2:0
  • 21 червня 19:00 | Бельгія - Нідерланди | 0:0

2-й тур

  • 24 червня 19:00 | Грузія - Бельгія | 2:2
  • 24 червня 19:00 | Португалія - Нідерланди | 1:1

3-й тур

  • 27 червня 19:00 | Нідерланди - Грузія |  1:1
  • 27 червня 19:00 | Португалія - Бельгія | 2:1

Група B

М Команда І В Н П Г О
1  Іспанія 3 2 1 0 6-2 7
3  Україна 3 2 1 0 5-2 7
2  Хорватія 3 0 1 2 0-3 1
4  Румунія  3 0 1 2 0-4 1

1-й тур

  • 21 червня 19:00 | Україна - Хорватія |  2:0
  • 21 червня | 21:45 | Румунія - Іспанія |  0:3

2-й тур

  • 24 червня 19:00 | Румунія - Україна0:1
  • 24 червня 21:45 | Іспанія - Хорватія |  1:0

3-й тур

  • 27 червня | 21:45 | Хорватія - Румунія | 0:0
  • 27 червня 21:45 | Іспанія - Україна |  2:2

Група C

М Команда І В Н П Г О
1  Англія 3 3 0 0 6-0 9
2  Ізраїль  3 1 1 1 2-3 4
3  Чехія  3 1 1 1 2-4 3
4  Німеччина  3 0 1 2 2-5 1

1-й тур

  • 22 червня 19:00 | Чехія - Англія |  0:2
  • 22 червня 19:00 | Німеччина - Ізраїль | 1:1

2-й тур

  • 25 червня 19:00 | Чехія - Німеччина | 2:1
  • 25 червня 19:00 | Англія - Ізраїль | 2:0

3-й тур

  • 28 червня 19:00 | Англія - Німеччина |  2:0
  • 28 червня 19:00 | Ізраїль - Чехія |  1:0

Група D

М Команда І В Н П Г О
1  Франція  3 3 0 0 7-2 9
2  Швейцарія  3 1 0 2 7-8 3
3  Італія  3 1 0 2 4-5 3
4  Норвегія  3 1 0 2 2-3 3

1-й тур

  • 22 червня 19:00 | Норвегія - Швейцарія | 1:2
  • 22 червня | 21:45 | Франція - Італія | 2:1

2-й тур

  • 25 червня 19:00 | Швейцарія - Італія | 2:3
  • 25 червня 21:45 | Норвегія - Франція | 0:1

3-й тур

  • 28 червня | 21:45 | Швейцарія - Франція | 1:4
  • 28 червня 21:45 | Італія - Норвегія |  0:1

Плей-оф

1/4 фіналу

  1. 1 липня | 19:00 | Грузія - Ізраїль 
  2. 1 липня | 22:00 | Іспанія - Швейцарія
  3. 2 липня | 19:00 | Англія - Португалія
  4. 2 липня | 22:00 | Франція - Україна

1/2 фіналу

  1. 5 липня | 19:00 | Чвертьфінал 1 - Чвертьфінал 2
  2. 5 липня | 22:00 | Чвертьфінал 3 - Чвертьфінал 4

Фінал

  • 8 липня | 19:00 | Півфінал 1 - Півфінал 2
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