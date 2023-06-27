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Збірна України не втримала перемогу над Іспанією: результати матчів Євро-2023 U-21

Сьогодні 23:38 171 0
Збірна України не втримала перемогу над Іспанією: результати матчів Євро-2023 U-21
Фото - Оксана Васильєва, UA-Футбол

Джерело - Чемпіон.

На молодіжному чемпіонаті Європи відбулися два матчі третього туру групи В.

Збірна України зіграла внічию з Іспанією. Іспанці відкрили рахунок, але арбітри помилково зафіксували порушення правил. Наприкінці першого тайму матчу українці провели зразкову контратаку - з передачі Назаренка відзначився В’юнник. На старті другого тайму іспанці завдяки голу Желізко зрівняли рахунок. На 80-ій хвилині голкіпер Іспанії порушив правила проти Сікана у власному штрафному майданчику. Судаков впевнено реалізував пенальті, розвівши голкіпера та м’яч по різних кутах воріт. А на 90-ій хвилині Руїс зрівняв рахунок - 2:2. То ж збірна Іспанії виграла групу В, українці посіли друге місце. 

В іншому матчі туру групи В Хорватія U-21 та Румунія U-21 зіграли в нульову нічию.

Євро-2023 U-21 з футболу
Група В
3 тур, 27 червня

Іспанія U-21 - Україна U-21 2:2 (0:1)

Голи: 0:1 - 43 В’юнник, 1:1 - 49 Желізко (авт), 1:2 - 81 Судаков (пен), 2:2 - 90 Руїс

Іспанія U-21: Агірресабала (Лео Роман, 46) - Мартінес Лопес, Гільямон, Хіла, Мануель Санчес - Юернабе, Сансет (Руїс, 63) - Барренечеа, Орос Гуарте (Вейга, 71), Рікельме - Камельо (Бланко, 63).

Україна U-21: Нещерет - Лях, Салюк, Сирота, Вівчаренко (Сич, 46) - Желізко, Очеретько - Назаренко, Криськів (Бражко, 62), Брагару (Кащук, 62)- В'юнник.

Попередження: Криськів, 7.

Хорватія U-21 - Румунія U-21 0:0 

Турнірна таблиця, група В

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