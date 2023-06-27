Збірна України вдруге в історії зіграє в плей-оф молодіжного чемпіонату Європи

Джерело - Чемпіон.
Збірна України U-21 зіграє в чвертьфіналі молодіжного чемпіонату Європи-2023. Синьо-жовті впевнено подолали груповий етап і посіли 2 місце в квартеті B (перемоги над Хорватією і Румунією, нічия з Іспанією). Суперник підопічних Ротаня визначиться в групі D у середу, 28 червня.
Група B
|М
|Команда
|І
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1
|Іспанія
|3
|2
|1
|0
|6-2
|7
|3
|Україна
|3
|2
|1
|0
|5-2
|7
|2
|Хорватія
|3
|0
|1
|2
|0-3
|1
|4
|Румунія
|3
|0
|1
|2
|0-4
|1
Група D
|М
|Команда
|І
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1
|Франція
|2
|2
|0
|0
|3-1
|6
|2
|Італія
|2
|1
|0
|1
|4-4
|3
|3
|Швейцарія
|2
|1
|0
|1
|4-4
|3
|4
|Норвегія
|2
|0
|0
|2
|1-3
|0
Українці лише вдруге в своїй історії зуміли подолати груповий етап фінальної частини Євро цієї вікової категорії.
У 2006 році команда під керівництвом Олексія Михайличенка з молодими зірками Артемом Мілевським і Олександром Алієвим дійшла до фіналу, де поступилася (0:3) одноліткам із Нідерландів.
Загалом українська молодіжка тричі грала у фінальних частинах. У 2011 році команда з Ярмоленком та Коноплянкою вважалася букмекерами одним із головних фаворитів першості, але посіла в групі останнє, четверте місце.
Зазначимо, молодіжна збірна України продовжує боротьбу не лише за медалі першості Європи, а й за ліцензію на Олімпійські ігри-2024, які прийматиме Париж.
Варіанти
- Якщо Франція або Англія вийдуть до півфіналу Євро-2023 (U-21), то на Олімпіаду автоматично потраплять три інші півфіналісти.
- Якщо до четвірки найкращих Євро-2023 (U-21) не проб'ються ні Франція, ні Англія, то відбудеться матч за третє місце між невдахами півфіналів.
- Якщо до півфіналу Євро-2023 (U-21) одночасно вийдуть Франція та Англія, то відбудеться додатковий матч плей-оф за олімпійську путівку між найкращими командами з-поміж тих, що програють у чвертьфіналі.
Найкращі команди серед чвертьфіналістів-невдах визначатимуться за критеріями в такому порядку:
- краща позиція в групі фінального турніру;
- більша кількість очок у групі фінального турніру;
- краща різниця забитих і пропущених м’ячів у групі фінального турніру;
- більша кількість голів, забитих у групі фінального турніру;
- краща різниця забитих і пропущених м’ячів у чвертьфінальному матчі (основний час);
- більша кількість голів, забитих у чвертьфінальному матчі (основний час);
- дисциплінарні показники;
- краща позиція в рейтингу УЄФА (перед жеребкуванням фінального турніру).
Потенційний додатковий поєдинок за олімпійську путівку відбудеться 6 або 8 липня 2023 року в Бухаресті.