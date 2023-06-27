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Збірна України вдруге в історії зіграє в плей-оф молодіжного чемпіонату Європи

Вчора 23:46 288 0
Збірна України вдруге в історії зіграє в плей-оф молодіжного чемпіонату Європи
#U-21 Євро - 2023

Джерело - Чемпіон.

Збірна України U-21 зіграє в чвертьфіналі молодіжного чемпіонату Європи-2023. Синьо-жовті впевнено подолали груповий етап і посіли 2 місце в квартеті B (перемоги над Хорватією і Румунією, нічия з Іспанією). Суперник підопічних Ротаня визначиться в групі D у середу, 28 червня.

Група B

М Команда І В Н П Г О
1  Іспанія 3 2 1 0 6-2 7
3  Україна 3 2 1 0 5-2 7
2  Хорватія 3 0 1 2 0-3 1
4  Румунія 3 0 1 2 0-4 1

Група D

М Команда І В Н П Г О
1  Франція 2 2 0 0 3-1 6
2  Італія 2 1 0 1 4-4 3
3  Швейцарія 2 1 0 1 4-4 3
4  Норвегія 2 0 0 2 1-3 0

Українці лише вдруге в своїй історії зуміли подолати груповий етап фінальної частини Євро цієї вікової категорії.

У 2006 році команда під керівництвом Олексія Михайличенка з молодими зірками Артемом Мілевським і Олександром Алієвим дійшла до фіналу, де поступилася (0:3) одноліткам із Нідерландів.

Загалом українська молодіжка тричі грала у фінальних частинах. У 2011 році команда з Ярмоленком та Коноплянкою вважалася букмекерами одним із головних фаворитів першості, але посіла в групі останнє, четверте місце.

Зазначимо, молодіжна збірна України продовжує боротьбу не лише за медалі першості Європи, а й за ліцензію на Олімпійські ігри-2024, які прийматиме Париж.

Варіанти

  1. Якщо Франція або Англія вийдуть до півфіналу Євро-2023 (U-21), то на Олімпіаду автоматично потраплять три інші півфіналісти.
  2. Якщо до четвірки найкращих Євро-2023 (U-21) не проб'ються ні Франція, ні Англія, то відбудеться матч за третє місце між невдахами півфіналів.
  3. Якщо до півфіналу Євро-2023 (U-21) одночасно вийдуть Франція та Англія, то відбудеться додатковий матч плей-оф за олімпійську путівку між найкращими командами з-поміж тих, що програють у чвертьфіналі.

Найкращі команди серед чвертьфіналістів-невдах визначатимуться за критеріями в такому порядку:

  • краща позиція в групі фінального турніру;
  • більша кількість очок у групі фінального турніру;
  • краща різниця забитих і пропущених м’ячів у групі фінального турніру;
  • більша кількість голів, забитих у групі фінального турніру;
  • краща різниця забитих і пропущених м’ячів у чвертьфінальному матчі (основний час);
  • більша кількість голів, забитих у чвертьфінальному матчі (основний час);
  • дисциплінарні показники;
  • краща позиція в рейтингу УЄФА (перед жеребкуванням фінального турніру).

Потенційний додатковий поєдинок за олімпійську путівку відбудеться 6 або 8 липня 2023 року в Бухаресті. 

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