Сампдорія веде переговори з Пірло

Андреа Пірло може повернутися в Італію

Джерело - Чемпіон.

Сампдорія хоче призначити на посаду головного тренера Андреа Пірло.

Про це повідомляє Ніколо Скіри.

Сторони вже ведуть перемовини щодо можливої співпраці.

Нагадаємо, клуб за підсумками минулого сезону вилетів до Серії Б вперше за 12 років. Командою протягом сезону керували Марко Джампаоло (до початку жовтня) та Деян Станкович (до кінця сезону).

На початку червня стало відомо, що новим власником клубу став Андреа Радріццані, який до цього продав Лідс американському фонду.

Нагадаємо, Пірло наприкінці травня залишив Фатіх Карагюмрюк.