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Іспанія - Україна: де дивитися матч Євро-2023 U-21

Сьогодні 10:52 2732 0
Іспанія - Україна: де дивитися матч Євро-2023 U-21
#U-21 Євро - 2023

Джерело - Чемпіон.

Молодіжна збірна України в третьому турі групового етапу Євро-2023 U-21 зіграє проти збірної Іспанії.

Матч відбудеться у вівторок, 27 червня. Початок о 21:45 за київським часом.

Дивіться онлайн пряму трансляцію гри на регіональних телеканалах Суспільного або на сайті Суспільне спорт.

Обидві команди гарантували собі місце в 1/4 фіналу молодіжного Євро - 2023. Переможець квартету визначиться в очному двобої лідерів. У чвертьфіналі Україна зіграє з представником квартету D, який визначиться в третьому турі. Розклад, результати та турнірна таблиця - ТУТ.

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