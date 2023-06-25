Головне
Краків-2023: розклад Європейських ігор на 25 червня
Сьогодні 07:18 579
Європейські ігри-2023: медальний залік
Сьогодні 12:36 15255
Євро-2023 U-21: що потрібно збірній України для виходу на Олімпійські ігри
Сьогодні 12:34 20411
Європейські ігри-2023: повний розклад змагань
Сьогодні 02:56 8708
Збірна України вийшла у чвертьфінал молодіжного чемпіонату Європи
Вчора 23:38 1820 1
Збірна України переграла Хорватію та вийшла у фінал Золотої Євроліги
Вчора 23:10 2321
Україна піднялася на третє місце в медальному заліку Європейських ігор
Вчора 22:50 892
Збірна України U-21 завдяки автоголу на останніх хвилинах вирвала перемогу над Румунією на Євро-2023 - ВІДЕО
Вчора 21:40 2284
Збірна України дотиснула Румунію у 2 турі Євро-2023 U-21
Вчора 20:55 1825
Україна виграла медальний залік у веслуванні на Європейських іграх
Вчора 20:16 453
Прямі трансляції

Іспанія - Україна: де дивитися матч Євро-2023 U-21

Сьогодні 12:13 303 0
Іспанія - Україна: де дивитися матч Євро-2023 U-21
#U-21 Євро - 2023

Джерело - Чемпіон.

Молодіжна збірна України в третьому турі групового етапу Євро-2023 U-21 зіграє проти збірної Іспанії.

Матч відбудеться у вівторок, 27 червня. Початок о 21:45 за київським часом.

Дивіться онлайн пряму трансляцію гри на регіональних телеканалах Суспільного або на сайті Суспільне спорт.

Обидві команди гарантували собі місце в 1/4 фіналу молодіжного Євро - 2023. Переможець квартету визначиться в очному двобої лідерів. У чвертьфіналі Україна зіграє з представником квартету D, який визначиться в третьому турі. Розклад, результати та турнірна таблиця - ТУТ.

Коментарі ()
Популярне зараз
Перший віцепрезидент Динамо покидає клуб Перший віцепрезидент Динамо покидає клуб 4353
Гравець Динамо забив шедевральний гол на Євро-2023 U-21: відео моменту Гравець Динамо забив шедевральний гол на Євро-2023 U-21: відео моменту 3023
Європейські ігри-2023: повний розклад змагань Європейські ігри-2023: повний розклад змагань 8708
Як грали договірні матчі в українському футболі Як грали договірні матчі в українському футболі 30168 3
Європейські ігри-2023: медальний залік Європейські ігри-2023: медальний залік 15255
Євро-2023 U-21: що потрібно збірній України для виходу на Олімпійські ігри Євро-2023 U-21: що потрібно збірній України для виходу на Олімпійські ігри 20411
Рекомендуємо
Хороший хлопець – професія. Чому Петраков у збірній України є органічним, але тимчасовим елементом Хороший хлопець – професія. Чому Петраков у збірній України є органічним, але тимчасовим елементом 15388 6
Та тут ціла команда! Найоригінальніші близнюки світу футболу – не без українців Та тут ціла команда! Найоригінальніші близнюки світу футболу – не без українців 22015
Історія дня. Він став першим українцем, який втік до НХЛ Історія дня. Він став першим українцем, який втік до НХЛ 38106
Прибиральниця виганяє Маркевича з прес-конференції. Легендарне відео Прибиральниця виганяє Маркевича з прес-конференції. Легендарне відео 113255
Setanta Sports Ukraine: де дивитися онлайн телеканалу Setanta Sports Ukraine: де дивитися онлайн телеканалу 36628
Усик - Джошуа II: Як це було Усик - Джошуа II: Як це було 114797