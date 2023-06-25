Джерело - Чемпіон.

Молодіжна збірна України в третьому турі групового етапу Євро-2023 U-21 зіграє проти збірної Іспанії.

Матч відбудеться у вівторок, 27 червня. Початок о 21:45 за київським часом.

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Обидві команди гарантували собі місце в 1/4 фіналу молодіжного Євро - 2023. Переможець квартету визначиться в очному двобої лідерів. У чвертьфіналі Україна зіграє з представником квартету D, який визначиться в третьому турі. Розклад, результати та турнірна таблиця - ТУТ.