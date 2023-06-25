Ексчемпіон UFC Олівейра запропонував тренуватися Цукербергу

Джерело - Чемпіон.
Колишній чемпіон UFC у легкій вазі Чарльз Олівейра (34-9) запропонував власнику Meta Марку Цукербергу потренуватися разом.
Про це боєць написав у Твіттері.
"Гей, Марку. Давай тренуватися разом, чувак. Готуйся і приєднуйся до мене. Я полечу до Вегасу, і ми можемо почати тренування", – написав Олівейра.
Hey @finkd! Let's train together man. Get ready! Count with me.— Charles 'DoBronxs' Oliveira (@CharlesDoBronxs) June 23, 2023
I'm going to Vegas, and we can stat training!#UFC https://t.co/IACBMqElqM
Нагадаємо, Марк Цукереберг може провести бій проти Ілона Маска.
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