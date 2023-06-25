Ексчемпіон UFC Олівейра запропонував тренуватися Цукербергу

Колишній чемпіон UFC у легкій вазі Чарльз Олівейра (34-9) запропонував власнику Meta Марку Цукербергу потренуватися разом.

Про це боєць написав у Твіттері.

"Гей, Марку. Давай тренуватися разом, чувак. Готуйся і приєднуйся до мене. Я полечу до Вегасу, і ми можемо почати тренування", – написав Олівейра.