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Євро-2023 U-21: що потрібно збірній України для виходу на Олімпійські ігри

Україна ще ніколи не брала участі у футбольному турнірі Олімпіади
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Євро-2023 U-21: що потрібно збірній України для виходу на Олімпійські ігри
#Збірна України U-21, #Євро-2023 U-21, #Олімпійські ігри-2024

Джерело - УАФ.

Молодіжна збірна України (U-21) завдяки перемогам над Хорватією та Румунією в перших двох турах чемпіонату Європи-2023 достроково забезпечила собі вихід у плей-оф турніру. Відтак стала ще на крок ближчою до потрапляння на Олімпійські ігри-2024 в Парижі.

Тож спробуймо дослідити алгоритм, як Україні вперше в історії стати учасником футбольного турніру Олімпіади.

Путівки на ОІ-2024 здобудуть три найкращі команди Євро-2023 (окрім Франції та Англії). Франція вже отримала ліцензію, бо є країною-господаркою, а Англія не може виступати на Іграх, оскільки таке право має лише член МОК — Велика Британія. Отже, на перепустки претендують 14 із 16 учасників турніру.

Варіанти

  1. Якщо Франція або Англія вийдуть до півфіналу Євро-2023 (U-21), то на Олімпіаду автоматично потраплять три інші півфіналісти.
  2. Якщо до четвірки найкращих Євро-2023 (U-21) не проб'ються ні Франція, ні Англія, то відбудеться матч за третє місце між невдахами півфіналів.
  3. Якщо до півфіналу Євро-2023 (U-21) одночасно вийдуть Франція та Англія, то відбудеться додатковий матч плей-оф за олімпійську путівку між найкращими командами з-поміж тих, що програють у чвертьфіналі.

Найкращі команди серед чвертьфіналістів-невдах визначатимуться за критеріями в такому порядку:

  • краща позиція в групі фінального турніру;
  • більша кількість очок у групі фінального турніру;
  • краща різниця забитих і пропущених м’ячів у групі фінального турніру;
  • більша кількість голів, забитих у групі фінального турніру;
  • краща різниця забитих і пропущених м’ячів у чвертьфінальному матчі (основний час);
  • більша кількість голів, забитих у чвертьфінальному матчі (основний час);
  • дисциплінарні показники;
  • краща позиція в рейтингу УЄФА (перед жеребкуванням фінального турніру).

Потенційний додатковий поєдинок за олімпійську путівку відбудеться 6 або 8 липня 2023 року в Бухаресті. 

Слід зазначити, що й Англія, і Франція виграли свої стартові матчі на Євро-2023. Перемога французів над італійцями вийшла скандальною.

Збірна України свою наступну гру проведе проти Іспанії. Обидві команди вже оформили вихід в 1/4 фіналу континентальної першості U-21, тож очна зустріч лише визначить, хто з якого місця у квартеті В попрямує до плей-оф.

В чоловічому футбольному турнірі Олімпіади-2024 візьмуть участь 16 збірних: Франція, ще три представники Європи, три — Африки, три — Азії, два — Південної Америки, два — зони КОНКАКАФ (США, Домініканська Республіка), один — Океанії, а також переможець плей-офф між четвертими командами Африки та Азії.

Євро-2023 U21, молодіжний чемпіонат Європи з футболу: розклад, результати, турнірні таблиці

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