Він – сексуальний маніяк. Українка стала четвертою дружиною Лотара Маттеуса – німець познайомив її з Мессі та Роналду

Максим Розенко – про роман української моделі із німецькою легендою, володарем "Золотого м'яча-1990".

Джерело - Чемпіон.

Із Христиною Чудіновою я познайомився більше 10 років тому у німецькому Гельзенкірхені на "Фелтінс-Арена". Під час бою Володимира Кличка з узбеком Русланом Чагаєвим сидів у журналістському ринг-сайді. Наш чемпіон вперше проводив бій на футбольному стадіоні, подивитися на мегаподію прийшли понад 60 тисяч фанів.

Незадовго до початку поєдинку у поле мого зору потрапив Лотар Маттеус із молодою красивою супутницею. Пара займала місця в першому ряду. Дівчина впевнено прикріпляла до нагрудної кишені піджака Лотара синьо-жовтий прапорець і під час бою власним прикладом закликала легенду німецького футболу розмахувати ним. Сама ж у цих рухах була вкрай емоційною.

Німецький журналіст, який сидів поруч, підтвердив мій здогад: "Це Христина – модель і дружина Маттеуса. Вона – українка, народилася в Києві". Після бою ми познайомилися і довго ділились позитивними емоціями від яскравої перемоги Володимира Кличка.

На прощання Христина залишила номер свого мобільного. Періодично телефонував їй. Через півроку Крістіна-Ліліана розійшлася з Лотаром Маттеусом. Але її історія точно буде цікава користувачам Чемпіона.

Знайомство у таксі

"Ми познайомилися восени 2007 року під час фестивалю Октоберфест у Мюнхені, – Христина згадувала історію знайомства із легендарним футболістом вже під час нашої телефоннної розмови. – Я якраз повернулася з Азії. Два місяці працювала у Сінгапурі. Моє серце на той час було вільним. А мій найкращий друг товаришував із Лота (саме так Христина називала Маттеуса, – "Чемпіон"). І в останній день Октоберфесту ми познайомилися. Друг попросив, щоб Лота нас забрав. Тож знайомитися довелось у таксі. А далі пішло-поїхало".

Офіційно чоловіком і дружиною вони стали у Лас-Вегасі 1 січня 2009 року.

"Спочатку ми думали розписатися, а вже потім вирушити у Лас-Вегас, – деталізує Христина. – Але потім Лота мені сказав: "А чому б нам не відзначити торжество у Лас-Вегасі?!". Мені ця ідея сподобалася. Тим паче, для оформлення шлюбу у Німеччині належало зібрати купу паперів. В Америці із цим простіше. Тож ми вирішили, що нам нічого морочити собі голову, збираючи всі ці довідки".

Від Кана до Мессі

Мати Чудінової – українка, батько – екс-гравець ризького Динамо і збірної Латвії з хокею.

"Я дійсно народилася у Києві, – Христина підтверджує слова німецького журналіста. – Коли мама завагітніла, на сімейній раді ухвалили рішення, що народжувати мене буде у Києві. Бабуся спершу їй допомагала. А потім ми із мамою повернулися в Ригу.

З дитинства я росла у спортивній сім'ї. Батько, Сергій Чудінов, був професіональним хокеїстом. Виступав за ризьке Динамо і збірну Латвії. У 1992 році тато підписав контракт із німецьким клубом. Ми переїхали до Німеччини. Після завершення його кар'єри наша сім'я залишилася в Мюнхені. Батько продовжив роботу у хокеї в якості менеджера і тренера".



До знайомства з Маттеусом Христина більше захоплювалася хокеєм, аніж футболом.

"Лота познайомив мене з багатьма футболістами і їхніми другими половинками, ось тоді мені став цікавим і футбол, – не приховувала Чудінова. – Знайомив із Олівером Каном, Бастіаном Швайнштайгером, Лукасом Подольскі, Лукою Тоні, Франком Рібері. Ми були присутні на церемоніях, де визначали найкращого гравця світу. Там познайомилася із Ліонелем Мессі, Кака, Кріштіану Роналду".

Запрошення Кличка

У листопаді 2007 року Лотар прилітав до столиці України. Тоді з'явилися чутки, що Маттеус може очолити київське Динамо. Ігор Суркіс у розмові з автором цих рядків таку інформацію спростовував: "Я ніколи не вів переговори з Лотаром Маттеусом". Навіщо ж легенда німецького футболу прилітала до Києва?



"Ми тоді тільки два місяці, як почали зустрічатися, – згадує цю поїздку Христина. – До Києва літали разом. Нас запрошував Віталій Кличко. Пам'ятаю, відвідали мою бабусю і побували на матчі Динамо. До речі, ще до цього Лоті могли запропонувати пост спортивного директора клубу. Це сталося, якби Динамо прийняв Оттмар Хітцфельд".

Коли Лотар у 2008 році підписав контракт із Маккабі, Христина разом із ним полетіла в Нетанію.

"Я й гадки не мала, наскільки розвинений в Ізраїлі модельний бізнес, – зізнавалася Чудінова. – У результаті мала багато роботи. Звичайно, там не такий ринок, як у Мілані, Парижі або Нью-Йорку. Але я активно знімалася в Ізраїлі, а також практично щотижня літала на зйомки в Європу".

Сексуальний маніяк

На думку Христини, у футболі та модельному бізнесі є дещо спільне. І там, і там багато що залежить від фарту. Але в особистому житті удача супроводжувала подружжя Маттеус недовго. Вони то сварилися, то мирилися. У підсумку їхні стосунки закінчилися розлученням.

"Маттеус – сексуальний маніяк. Він постійно зраджував мені, і я змушена була це терпіти. Ми навіть зверталися за допомогою до лікарів, але й вони не змогли приборкати бажання Лотара постійно змінювати сексуальних партнерок", – так Христина розкрила причину сварок вже після розлучення.

Гарем чемпіона (всі дружини Лотара Маттеуса)

1. Сільвія (тривалість шлюбу: 1981-1992)

Лотар спілкується з доньками Алісою і Віолою, які з'явилися на світ у результаті цього шлюбу.

2. Лоліта Морено (1994-1999)

Телевізійна ведуча зі Швейцарії народила Маттеусу сина Лоріса.

3. Мар'яна Костич (2003-2007)

На сербці Мар'яні Костіч він одружився, коли очолював белградський Партизан. Пишне весілля відгуляли на кораблі – на річці Дунай. Церемонія одруження відбувалася сербською мовою, але, як виявилося, не мовою любові.

4. Христина Чудінова (2007-2010)

Зустрічатися почали восени 2007 року, весілля зіграли 1 січня 2009-го у Лас-Вегасі. Офіційно розлучилися рівно через рік.

5. Анастасія Климко (з 2013 року)

У квітні 2014 року у пари народився син Мілан. Анастасія молодша від Лотара на 28 років.

Особиста справа

Лотар Маттеус. Народився 21 березня 1961 року.

Виступав за команди: Борусія Менхенгладбах (1979-1984), Баварія Мюнхен (1984-88, 1992-2000), Інтер Мілан, Італія (1988-92), Нью-Йорк МетроСтарз, США (2000).

Володар "Золотого м'яча" (1990). Гравець року ФІФА (1991). Чемпіон світу (1990). Чемпіон Європи (1980). Володар Кубка УЄФА (1991, 1996). 7-разовий чемпіон Німеччини (1985, 1986, 1987, 1994, 1997, 1999, 2000). Володар Кубка Німеччини (1986, 1998, 2000). Володар Суперкубка Німеччини (1987). Чемпіон Італії (1989). Володар Суперкубка Італії (1989). Футболіст року в Німеччині (1990, 1999).

За збірну Німеччини провів 150 (!) матчів, забив 23 голи. Виступав за національну команду протягом 20 років (1980-2000).

Учасник п'яти чемпіонатів світу (1982, 1986, 1990, 1994, 1998).

Тренерська кар'єра: Рапід Відень, Австрія (2000-01), Партизан Белград, Сербія (2002-03), збірна Угорщини (2003-05), Атлетіко Паранаенсе Курітіба, Бразилія (2006), Ред Бул Зальцбург, Австрія (2006-07), Маккабі Нетанія, Ізраїль (2008-09), збірна Болгарії (2010-11).

Після завершення тренерської кар’єри працював футбольним експертом на ряді телеканалів.

Максим Розенко, Чемпіон