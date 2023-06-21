Збірна Португалії сенсаційно програла Грузії: результати матчів Євро-2023 U-21

Джерело - Чемпіон.
У першому турі чемпіонату Європи-2023 з футболу відбулося три матчі.
У групі А збірна Грузії перемогла Португалію - 2:0. Відзначимо, що півзахисник київського Динамо Цітаішвілі зробив дві результативні передачі. В іншому матчі групи збірні Бельгії і Нідерландів не виявили сильнішого - 0:0.
У групі В збірна України, як вже повідомляли, переграла Хорватію.
Сьогодні на турнірі відбудеться ще один матч у групі українців - Румунія U-21 - Іспанія U-21.
Бельгія U-21 - Нідерланди U-21 0:0
Грузія U-21 - Нідерланди U-21 2:0 (2:0)
Голи: 1:0 - 37 Гагуа, 2:0 - 45+1 Сазонов
Група В
Україна U-21 - Хорватія U-21 2:0 (1:0)
Голи: 1:0 - 19 Кащук, 2:0 - 48 Сікан
Сьогодні відбудеться ще один матч:
21:45. Румунія U-21 - Іспанія U-21