Збірна Португалії сенсаційно програла Грузії: результати матчів Євро-2023 U-21

У групі А сталася сенсація

Джерело - Чемпіон.

У першому турі чемпіонату Європи-2023 з футболу відбулося три матчі.

У групі А збірна Грузії перемогла Португалію - 2:0. Відзначимо, що півзахисник київського Динамо Цітаішвілі зробив дві результативні передачі. В іншому матчі групи збірні Бельгії і Нідерландів не виявили сильнішого - 0:0.

У групі В збірна України, як вже повідомляли, переграла Хорватію.

Сьогодні на турнірі відбудеться ще один матч у групі українців - Румунія U-21 - Іспанія U-21.

Євро-2023 U-21 з футболу

Груповий етап

1 тур, 21 червня

Група А

Бельгія U-21 - Нідерланди U-21 0:0

Грузія U-21 - Нідерланди U-21 2:0 (2:0)

Голи: 1:0 - 37 Гагуа, 2:0 - 45+1 Сазонов

Група В

Україна U-21 - Хорватія U-21 2:0 (1:0)

Голи: 1:0 - 19 Кащук, 2:0 - 48 Сікан

Сьогодні відбудеться ще один матч:

21:45. Румунія U-21 - Іспанія U-21