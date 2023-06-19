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Україна - Мальта 0:0. ОНЛАЙН

Сьогодні 19:32 3897 0
Україна - Мальта 0:0. ОНЛАЙН
Фото: Getty Images
#Збірна України з футболу, #Євро-2024 з футболу

Джерело - Чемпіон.

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Кінець першого тайму! Нулі на табло.

45' Конопля прострілював з правого флангу, відбиваються мальтійці

45' Забиває Циганков гол, але боковий арбітр зафіксував офсайд.

45' Вимушена заміна в збірній Мальти: замість травмованого воротаря Бонелло на поле вийшов Грек.

45' Через усі паузі аж 7 хвилин додав арбітр.

43' Отримав жовту картку в підсумку Ванат за те що в підкаті врізався у воротаря.

41' Невелика пауза, голкіперу надають допомогу після зіткнення з Ванатом.

40' Циганков прострілював на Ваната, однак голкіпер вийшов з воріт і забрав м'яч у руки.

38' Циганков наважився на дальній удар, трохи повз ворота пройшов м'яч.

37' Ярмоленко обіграв один в один суперника і виконував подачу, мальтійці відбиваються.

35' На Ваната вкидання з аута пішло, але Владислав не зміг зачепитися за м'яч.

33' Ванат сфолив на чужій половині поля.

31' Конопля виконував подачу з правого флангу, ніхто з партнерів на неї не відгукнувся.

29' Циганков відпасував на Матвієнка, який намагався на Ярмоленка прострілити, м'яч заблоковано.

27' Ванат прикрив м'яч корпусом і заробив штрафний.

26' Перерва на водопій зараз відбувається.

25' Джонс небезпечно пробивав з близької позиції, поруч зі штангою пройшов м'яч.

24' Пішла подача з корнера - Ярмоленко вибиває ігровий снаряд.

22' Кілька подач виконала Мальта, українці відбиваються.

20' Маліновський виконав закидання на Ярмоленка, той скидував у центр у бік Ваната, але до форварда м'яч не дійшов.

18' Маліновський намагався віддати пас простріл на Ярмоленка, але заблокував м'яч захисник.

16' Циганков небезпечно прострілював, Ванате не зміг у порожні ворота переправити м'яч.

14' Ярмоленко не встиг втекти від захисника. Мальта у швидкій атаці заробила кутовий.

13' Розігрують українці м'яч, однак до ударів справа не доходить.

11' Джонс пробивав по воротах з-за меж штрафного. Трубін забрав м'яч у руки.

9' Контролю Мальта м'яч, але не чужу половину поля не вдається гостям вийти.

7' Циганков на газоні опинився після зіткнення із захисником. Усне попередження від арбітру.

5' Пішла подача з корнера, але Кривцову не вдалося в дотик пробити після скидки.

4' Ванат з льоту пробивав по воротах, голкіпер парирував цей удар.

3' Ярмоленко намагався з розвороту пробити, захисник блокує м'яч.

2' Кривцов віддав передачу назад невдалу, Трубін був змушений вибивати м'яч.

1' Матч розпочався!

Тепер звучить гімн України!

Лунає гімн Мальти!

Команди виходять на поле!

Сьогоднішній матч збірна України проведе в синьому комплекті форми. Мальтійська команда зіграє в білій формі.

Стали відомі стартові склади команд:

Україна: Трубін - Конопля, Кривцов, Забарний, Матвієнко - Степаненко, Маліновський - Ярмоленко, Циганков, Судаков - Ванат

Запас: Бущан, Лунін, Соболь, Сваток, Миколенко, Тимчик, Ігнатенко, Сидорчук, Буяльський, Зубков, Мудрик, Довбик

Мальта: Бонелло - З. Мускат, С. Борг, Ж. Борг - Д. Мбонг, Янкам, Гійом'є, Теума, Камендзулі - Джонс, Нвоко

Запас: М. Грек, Дебоно, Аттард, Шоу, Дж. Грек, Апап, Сатаріано, Корболан, Н. Мускат, Дегабріеле, Пізані, Дімек

Збірна України зіграє проти збірної Мальти в межах 4 туру кваліфікації Євро-2024. 

Матч, формально домашній для українців, відбудеться в Трнаві (Словаччина) на стадіоні імені Антона Малатинського 19 червня. Початок о 19:00 за київським часом.

Наш сайт проведе текстову трансляція гри. Початок о 19:30.

Пяма трансляція - в медіасервісі MEGOGO та на регіональних телеканалах Суспільного (крім ОТТ-сервісів).

Після двох матчів у збірної України 3 очки - поразка від Англії (2:0), та перемога над Північною Македонією (2:3). Синьо-жовті ділять другу сходинку в турнірній таблиці групи C з Італією та Північною Македонією.

Мальта зазнала трьох празок у тьрох зустрічах і замикає турнірну таблицю. Лідирує Англія зі 100% показникоим - 9 очок у трьох поєдинках.

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