Литва та Болгарія зіграли внічию: результати матчів відбору до Євро-2024

Джерело - Чемпіон.
Сьогодні, 17-го червня, відбулося 2 матчі у 3 раунді кваліфікації до Євро-2024
Литва - Болгарія 1:1 (1:1)
Голи: 1:0 - 15 Гірдвайніс, 1:1 - 27 Петков
Люксембург - Ліхтенштейн 2:0 (0:0)
Голи: 1:0 - 59 Сінані, 2:0 - 78 Родрігеш
Сьогодні відбудеться ще кілька матчів у відборі до чемпіонату Європи-2024:
19:00 Азербайджан - Естонія
19:00 Норвегія - Шотландія
19:00 Чорногорія - Угорщина
Україна - Мальта: анонс і прогноз матчу кваліфікації Євро-2024
21:45 Албанія - Молдова
21:45 Бельгія - Австрія
21:45 Ісландія - Словаччина
21:45 Кіпр - Грузія
21:45 Португалія - Боснія і Герцеговина
21:45 Фарерські острови - Чехія
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