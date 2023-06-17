Литва та Болгарія зіграли внічию: результати матчів відбору до Євро-2024

Результати матчів відбору до чемпіонату Європи-2024

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 17-го червня, відбулося 2 матчі у 3 раунді кваліфікації до Євро-2024

Чемпіонат Європи-2024

Кваліфікація, Раунд 3

17 червня

Литва - Болгарія 1:1 (1:1)

Голи: 1:0 - 15 Гірдвайніс, 1:1 - 27 Петков

Люксембург - Ліхтенштейн 2:0 (0:0)

Голи: 1:0 - 59 Сінані, 2:0 - 78 Родрігеш

Сьогодні відбудеться ще кілька матчів у відборі до чемпіонату Європи-2024:

19:00 Азербайджан - Естонія

19:00 Норвегія - Шотландія

19:00 Чорногорія - Угорщина

Україна - Мальта: анонс і прогноз матчу кваліфікації Євро-2024

21:45 Албанія - Молдова

21:45 Бельгія - Австрія

21:45 Ісландія - Словаччина

21:45 Кіпр - Грузія

21:45 Португалія - Боснія і Герцеговина

21:45 Фарерські острови - Чехія

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