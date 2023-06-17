Україна Мальта: де дивитися матч кваліфікації Євро-2024

Джерело - Чемпіон.

Збірна України прийматиме команду Мальти в 4 турі кваліфікації чемпінату Європи 2024 року.

Матч відбудеться в понеділок, 19 червня в Трнаві (Словаччина) на стадіоні імені Антона Малатинського. Початок о 19:00 за київським часом.

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Україна після фантастичної перемоги в гостях над Північною Македонією (2:3) наздогнала в турнірній таблиці Італії та представника Балкан - в усіх команд по 3 очки після двох зіграних матчів. Лідирує в групі C збірна Англії, у якої 9 очок. У Мальти немає набраних очок, суперник українців зіграв 4 матчі.