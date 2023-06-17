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Україна Мальта: де дивитися матч кваліфікації Євро-2024

Сьогодні 09:01 336 0
Україна Мальта: де дивитися матч кваліфікації Євро-2024
#Збірна України з футболу, #Євро-2024 з футболу, #Збірна Мальти з футболу

Джерело - Чемпіон.

Збірна України прийматиме команду Мальти в 4 турі кваліфікації чемпінату Європи 2024 року.

Матч відбудеться в понеділок, 19 червня в Трнаві (Словаччина) на стадіоні імені Антона Малатинського. Початок о 19:00 за київським часом.

Дивіться пряму трансляцію гри в медіасервісі MEGOGO (на телеканалі Футбол 1 або в розділі спорт) та на регіональних каналах Суспільного (крім ОТТ-сервісів).

Україна після фантастичної перемоги в гостях над Північною Македонією (2:3) наздогнала в турнірній таблиці Італії та представника Балкан - в усіх команд по 3 очки після двох зіграних матчів. Лідирує в групі C збірна Англії, у якої 9 очок. У Мальти немає набраних очок, суперник українців зіграв 4 матчі.

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