Північна Македонія - Україна 2:3. Яке це було

Джерело - Чемпіон.

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Матч завершено! Збірна України здобуває вольову перемогу!

90' Заключна заміна в матчі: замість Циганкова на поле вийшов Зубков.

90' Заміна в складі збірної Північної Македонії: замість Брдаровскі на поле вийшов Бабунскі.

90' 4 хвилини додав арбітр до основного часу.

89' Заміна від Сергія Реброва: замість Мудрика на поле вийшов Сидорчук.

88' Контролюють українці м'яч, не поспішаючи вперед.

86' З правого флангу пішла подача, Трубін вийшов з воріт і забрав м'яч у руки.

84' Північна Македонія тепер починає йти вперед, але господарі поля в меншості знаходяться.

82' ГООООООООООЛ! Збірна України виходить вперед! Мудрик виконав закидання на Циганкова, який головою перекинув голкіпера!

80' Виконував Судаков кутовий, який ні до чого не призвів.

78' Циганков сам на сам виходив, але вище воріт пробив Віктор.

77' Миколенко виконував подачу з лівого флангу і заробив кутовий.

75' Заміна в складі збірної Північної Македонії: замість Трайковського на поле вийшов Дорієв.

73' Циганков пробивав зі штрафного, поруч з воротами пролетів м'яч.

72' Ванат класно прибрав Мусліу і змусив суперника сфолити. Жовту картку демонструє суддя македонцю. Вилучення в складі господарів!

70' Трубін шукав дальнім пасом Мудрика, але трохи перекинув Михайла.

69' Мудрик на газоні опинився і просить медичну допомогу!

67' ГОООООООЛ! Збірна України зрівнює рахунок! Мудрик прорвався з-поміж декількох захисників, прострілив потужно в штрафний майданчик. На цю передачу відгукнувся Конопля, який в дотик низом поклав м'яч у дальній кут.

66' Потрійна заміна від господарів: замість Асковскі, Адемі та Несторовскі на поле вийшли Брадковскі, Атанасов та Рістовскі.

65' Заміна в складі збірної України: замість Андрія Ярмоленка на поле виходить Руслан Маліновський.

62' ГОООООООЛ! Збірна України відіграє один гол! Забарний після подачі з кутового відірвався від суперника і головою пробив повз голкіпера.

60' Циганков та Ярмоленко намагалися обігратися в штрафному майданчику суперника, однак Віктор втратив м'яч.

58' Нестіровскі тепер опинився в положені "поза грою". Україна розвиває позиційну атаку.

56' Матвієнко виконував закидання на Ярмоленка. Аліоскі ніби завалив капітана збірної України, але арбітр зафіксував офсайд.

55' Мусліу отримав попередження за затримку Трубіна, який намагався розіграти контратаку.

53' Знову Північна Македонія заробляє штрафний у центрі поля.

51' Конопля виконував навіс на дальню стійку, голкіпер вийшов з воріт і забрав м'яч у руки.

50' Аліовскі намагався пройти по флангу, але втратив м'яч.

48' Ванат у центрі поля впав у боротьбі, свисток арбітра мовчить.

47' Подвійна заміна в складі збірної України: замість Довбика та Тимчика на поле вийшли Ванат і Конопля.

46' Другий тайм розпочався!

Завершується перший тайм! Збірна України поступається з рахунком 2:0 після перших 45 хвилин гри.

45' Дві хвилини додав арбітр до першого тайму.

45' Довбик отримав жовту картку за фол на власній половині поля.

45' Аліоскі небезпечно пробивав зі стандарту, Трубін парирував удар, а далі захисники вибивали м'яч з лінії воріт.

44' Степаненко тепер порушує правила, небезпечний штрафний для господарів.

43' Ярмоленко відмахнувся від суперника, арбітр зафіксував фол.

41' Контролює м'яч збірна України, але до ударів справа не доходить.

39' Гол! Збірна Македонії подвоює рахунок! Елмас з-за меж штрафного майданчику забив неймовірним обвідним ударом!

37' Довбик підштовхнув суперника, намагаючись дістатися до м'яча.

35' Трубін парирував удар, який наносився з дальньої дистанції.

34' Мудрик втратив м'яч, намагаючись самотужки подолати оборонні редути.

33' Кілька ударів наносили господарі за декілька секунд, але повз ворота в підсумку пішов м'яч.

32' Циганков занадто активно боровся за м'яч і порушив правила.

31' Барді відкриває рахунок у матчі!

30' Пенальті у ворота збірної України!

29' На повторі видно, що м'яч влучив у руку Матвієнку. Арбітр йде переглядати VAR.

28' Розіграли кутовий македонці, м'яч після рикошетів прийшов у руки Трубіна. Господарі сигналізують про гру рукою.

27' Забарний з Трайковським боровся - кутовий для Північної Македонії.

25' Тимчик виконував простріл з правого флангу, ніхто з гравців збірної України до м'яча не дотягнувся.

23' Заробили македонці кутовий, однак він затягується через пошкодження одного з гравців команди господарів.

21' Знову Циганков розганяв небезпечну атаку, але на цей раз затягнув із передачею і втратив м'яч.

20' У швидку атаку виходили гравці збірної України, однак Циганкову було незручно пробити, м'яч прилетів і у руки голкіперу.

19' Циганков активно допомагає оборонятися своїм партнерам і відтискає атаку суперника подалі від власних воріт.

18' Тимчик боровся на фланзі з Аліоскі і порушив правила.

16' По черзі контролюють команди м'яч, без гостроти біля воріт суперника.

14' Пішла подача від Бардхі - Довбик вибиває м'яч подалі.

13' Північна Македонія заробляє кутовий.

12' Трайковскі намагався пробити з-за меж штрафного майданчика, Степаненко заблокував цей удар.

11' Нестеровскі занадто активно допомагав собі руками в боротьбі з Забарним, штрафний для збірної України.

9' Тимчик втратив м'яч у центрі поля, однак арбітр зафіксував фол в атаці.

8' Рістовські прямою ногою пішов у підкаті в Степаненка. Жовта картка для захисника збірної Північної Македонії.

6' Довбик головою вибив м'яч після подачі зі штрафного.

5' Ярмоленко був змушений порушити правила на власній половині поля. Небезпечний стандарт для господарів.

4' Циганков втікав у контратаку, але заслабко віддав пас на хід Ярмоленку.

3' Матвієнко сильно по голові влучив нападнику м'ячем при спробі розрядити обстановку.

2' Миколенко наважився на дальній удар - вище воріт пішов м'яч.

1' Матч розпочався!

Звучить гімн Північної Македонії.

Лунає гімн України!

Команди виходять на поле!

Нагадаємо, сьогоднішній матч збірна України проведе в синьому комплекті форми. Македонська команда зіграє в червоній формі.

Визначилися стартові склади команд:

Україна: Трубін, Тимчик, Забарний, Матвієнко, Миколенко, Степаненко, Судаков, Ярмоленко, Циганков, Мудрик, Довбик

Запасні: Бущан, Лунін, Соболь, Сваток, Кривцов, Сидорчук, Маліновський, Ванат, Буяльський, Конопля, Ігнатенко, Зубков

Північна Македонія: Дімітрієвскі, Рістовскі, Зайков, Мушлю, Аліоскі, Бардхі, Адемі, Ашковскі, Трайковскі, Нестеровскі, Ельмас

Збірна України в 3 турі в групі C кваліфікації Євро-2024 зіграє виїзний матч проти Північної Македонії.

Гра відбудеться в п'ятницю, 16 червня в Скоп'є. Початок о 21:45 за київським часом.

Слідкуйте онлайн за дебютом Сергія Реброва в офіціних матчах у текстовій трансляції на нашому сайті, яка розпочнеться о 21:00 в цій публікації.

Найцікавіше про матч

Відбудеться на Національній Арені Тодора Проеского;

Обслуговуватиме бригада арбітів зі Швейцарії на чолі з Лукасом Фендріхом;

Трансляція - на медіасервісі MEGOGO та регіональних телеканалах Суспільного (крім ОТТ-сервісів);

Обидві команди зіграли по одній грі: Пн.Македонія перемогла Мальту (2:1), а України програла Англії на Вемблі (2:0);

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