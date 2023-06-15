Суддя, якого відсторонила УАФ, призначено на матч Ґібралтар - Франція

Матч відбудеться завтра, 16 червня

Джерело - УЄФА.

Українська бригада на чолі з Євгеном Арановським розсудить матч кваліфікації Євро-2024 між збірними Франції та Ґібралтару.

Про це повідомляє офіційний сайт УЄФА.

Допомагатимуть йому Віктор Матяш (лайнсмен), Семен Шлончак (лайнсмен) та Віталій Романов (четвертий арбітр). На ВАР працюватиме поляк Бартош Франковський.

Матч відбудеться завтра, 16 червня, о 21:45 за київським часом.

Нагадаємо, Арнавський отримав дискваліфікацію від УАФ.

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