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Спеція Коваленко програла Вероні та вилетіла в Серію B

Українець вийшов на поле на 65-й хвилині
Вчора 23:45 123 0
Спеція Коваленко програла Вероні та вилетіла в Серію B
#Верона, #Чемпіонат Італії, Серія А, #Спеція

Джерело - Чемпіон.

Верона здобула перемогу над Спецією в межах матчу за можливість продовжити виступи в Серії А.

Поєдинок завершився з рахунком 1:3. Верона грала в меншості з 68-й хвилини, однак змогла втримати перевагу.

Чемпіонат Італії - Серія А
Матч за виживання
11 червня

Спеція - Верона 1:3 (1:3)

Голи: 0:1 - 5 Фараоні, 1:1 - 15 Ампаду, 1:2 - 26 Нгонге, 1:3 - 38 Нонге

Українець Віктор Коваленко з'явився на полі на 68-й хвилині зустрічі.

Нереалізований пенальті: Нзола 68

Вилучення: Фараоні 68

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