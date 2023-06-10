Манчестер Сіті - Інтер 0:0. ОНЛАЙН фіналу Ліги чемпіонів

Джерело - Чемпіон.

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!

55' Чалханоглу з ходу пробивав по воротах Ман Сіті - Родрі блокує цей удар.

54' Стоунс відібрав м'яч і намагався через Гюндогана розвинути атаку, однак гравці Інтера встигли опуститися до своїх воріт і заблокувати подальші атакувальні дії "містян".

53' Фоден виконував подачу на дальню стійку - невдало.

52' Дві швидкі атаки провели команди, однак спочатку Гюндоган обікрав Мартінеса, а потім Дарміан збив Гріліша.

51' Гюндоган класно корпусом прикрив м'яч від Чалханоглу, турок був змушений порушити правила.

50' Сілва увійшов у штрафний майданчик, однак помилився з прострілом .

49' Дімарко шукав Мартінеса дальнім пасом - Аканжі головою вибив подалі.

48' Сілва у боротьбі за м'яч порушив правила проти Дімарко.

47' Сілва виконував подачу на Голанда, однак норвежець не зміг зачепитися за м'яч.

46' Другий тайм розпочався!

Перший тайм завершено! Нулі на табло після 45 хвилин поєдинку!

45' Аканжі пробивав з-за меж штрафного майданчику - вище воріт пішов м'яч.

45' 2 хвилини додав арбітр до першого тайму.

44' Фоден подавав на дальню стійку, там Родрі намагався у центр віддати, але м'яч рикошетом від ноги іспанця пішов за межі поля.

43' Гріліш на фланзі проривався і заробив небезпечний стандарт.

42' Контролюють "містяни" м'яч, усі гравці Інтера в обороні.

40' Фоден грубо зіграв проти Ачербі, Марчіняк робить усне заваження англійцю.

39' Онана помилився з дальньою передачею - аут для Ман Сіті.

37' Гріліш занадто активно пресингував Дюмфріса і порушив правила.

36' Заміна в складі Манчестер Сіті: Де Брейна не може продовжити гру, на полі з'явився Фоден.

35' Де Брейне знову помилився, тепер подача з правого флангу зрізалася і пішла за межі поля.

33' Діаш ледь не послизнувся і не втратив м'яч перед нападником Інтера, однак встиг відпасувати на партнера.

32' Де Брейне помилився з передачею, віддавши пас в офсайд Грілішу.

31' Продовжив Де Брейне поєдинок.

30' На газоні знаходиться Де Брейне. Медики надають бельгійцю допомогу.

29' Де Брейне пробивав з дальньої дистанції, м'яч прийшов у руки Онані.

27' Голанд пробивав з гострого кута, Онана перекрив ближній кут і зробив сейв.

26' Барелла намагався закинути за комірець Едерсону, який помилився з передачею, але дуже невлучно пробив італієць.

25' Голанд класно прокинув Де Брейна, однак бельгієць втратив рівновагу і втратив м'яч.

24' Гріліш проривався з флангу до воріт суперника і заробив штрафний удар.

22' Дімарко на газоні лежить після зіткнення з двома гравцями Ман Сіті.

21' Родрі боровся проти кількох гравців Інтера і зміг зберегти м'яч.

20' Брозович наважився на дальній удар, вище воріт пішов м'яч.

19' Мартінес намагався розвинути контратаку через пас на Джеко, але тому завадив Сілва, який з-під ноги вибив м'яч на Едерсона.

17' Гравці Інтера незадоволені рішенням судді, який зафіксував фол на Гюндогані.

16' Барелла пасом п'ятою намагався знайти Мартінеса, однак аргентинець не встиг до м'яча.

15' Мартінес у боротьбі впав перед штрафним майданчиком, однак свисток судді промовчав.

14' Розіграли кутовий "нерадзуррі" - Голанд головою вибив м'яч подалі.

13' Ді Марко закидав на Бареллу на дальню стійку, Ніколо в дотик намагався виконати навіс, але від Аке м'яч пішов на кутовий.

12' Сілва боровся з Ді Марко на фланзі і італієць завалив свого візаві.

11' Едерсон помилився на виході, однак Мартінес не зміг обробити м'яч біля воріт суперника.

10' Дімарко виконував подачу в штрафний майданчик - Діаш головою вибив м'яч подалі.

9' Дімарко відібрав м'яч у Сілві і португалець відразу порушив правила.

8' Барелла намагався виконати закидання на Джеко, але боснієць на м'яч не пішов.

6' Інтер взяв під контроль м'яч, але зі своєї половина поля не вдається вийти підопічним Індзагі.

5' Сілва прорвався у штрафний майданчик і пробив з-під захисника, м'яч пішов трохи повз ворота.

4' Гюндоган під час розвороту випадково вдарив по потилиці Бареллу, штрафний для Інтера.

3' Голанд вище воріт пробив по воротах, зафіксував офсайд арбітр після завершення епізоду.

2' Бастоні випередив Де Брейне в центрі поля і перехопив м'яч.

1' Матч розпочався!

Угорський піаніст Адам Георгі виконує гімн ЛЧ і команди виходять на поле!

Хаміт Алтінтоп виносить трофей Ліги чемпіонів!

На стадіоні триває передматчеве шоу!

Олімпійський стадіон Ататюрка готовий приймати головний поєдинок сезону в європейському клубному футболі.

Цікавий факт: Едін Джеко, який вийде в основі Інтера, з'являвся в старті на першому в історії матчі Манчестер Сіті у Лізі чемпіонів.

На матчі присутній Маріо Балотеллі, який встиг пограти за обох сьогоднішніх фіналістів.

Сьогодні ми востаннє в цьому сезоні матимемо змогу послухати гімн Ліги чемпіонів перед поєдинком.

For the last time this season 🎶#UCLfinal pic.twitter.com/ECTcpRtNC9 — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) June 10, 2023

Гравці вже вийшли на передматчеве тренування:

Маскот Манчестер Сіті прибув до Стамбула, щоб підтримати свою команду.

👍 Moonchester made it to Istanbul 😏#UCLfinal pic.twitter.com/KiQGhnjmSb — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) June 10, 2023

Визначилися стартові склади команд:

Манчестер Сіті: Едерсон, Діаш, Стоунз, Аке, Аканджі, Родрі, Де Брюйне, Гюндоган, Бернарду, Голанд, Ґріліш

Запасні: Ортега, Карсон, Вокер, Філліпс, Ляпорт, Альварес, Гомес, Марез, Перроне, Фоден, Палмер, Люїс

Інтер: Онана, Думфріс, Дарміан, Ачербі, Бастоні, Дімарко, Брозович, Барелла, Чалханоглу, Мартінес, Джеко

Запасні: Ханданович, Кордас, Гальярдіні, Де Врей, Гозенс, Корреа, Белланова, Асслані, Мхітарян, Дамброзіо, Шкриньяр, Лукаку

У суботу, 10 червня, відбудеться фінал Ліги чемпіонів УЄФА сезону-2022/23 між італійським Інтернаціонале та англійським Манчестер Сіті.

Матч пройде на стадіоні Ататюрк у Стамбулі, Туреччина. Початок - о 22:00 за київським часом.

Наш сайт поведе текстовий онлайн фінального поєдинку.

Для Інтера це буде можливість знову виграти Кубок європейських чемпіонів. Міланський клуб здобував даний трофей уже тричі (1963/64, 1964/65, 2009/10). Сіті ж іще жодного разу не тріумфував у найпрестижнішому європейському клубному змаганні.

Нагадаємо, перемогу в другому за престижністю єврокубку (Лізі Європи) цього сезону здобула Севілья, яка у фіналі в серії пенальті здолала Рому. А в середу, 7 червня, буде зіграно фінал Ліги конференцій між Вест Гемом та Фіорентиною.