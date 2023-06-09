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Фінал Ліги чемпіонів на Мегого прокоментують коміки

Мета коміків залишається незмінною, зібрати кошти на допомогу ЗСУ
Сьогодні 17:27 160 0
Фінал Ліги чемпіонів на Мегого прокоментують коміки

Джерело - Чемпіон.

Медіасервіс MEGOGO запропонує своїм абонентам дві альтернативні аудіодоріжки фіналу Ліги чемпіонів Манчестер Сіті - Інтер.

На основній - гру прокоментують Роман Бебех і Сергій Лук'яненко.

На альтернативній - відомі коміки Василь Байдак і Костянтин Трембовецький. Мета коміків залишається незмінною, зібрати кошти на допомогу ЗСУ. Цього разу ціль збору – 1 млн грн на 50 дронів для військових. Зробити донат можна буде за QR-кодом на екрані під час ефіру, а також за лінком під трансляцією на MEGOGO, або напряму в банку Monobank.

Нагадаємо, під час фіналу Ліги Європи Севілья - Рома Байдак та Трембовецький на MEGOGO зібрали майже 800 тисяч грн на дрон та авто для ЗСУ. Це на 200 тисяч більше від запланованої суми.

До слова, під час перегляду фіналу Ліги Європи 50% пристроїв хочаб раз перемикались на альтернативну доріжку під час трансляції. Зазначимо, що комусь такий формат виявився овподоби, комусь такий гумор - ні.

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