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Шаран: Президент Минаю пообіцяв збільшити бюджет

Володимир Шаран розповів про плани клубу на літнє міжсезоння
Сьогодні 23:12 164 0
Шаран: Президент Минаю пообіцяв збільшити бюджет
#Минай, #Чемпіонат України, УПЛ, #Володимир Шаран

Джерело - fcminaj.com.

Минаю необхідно підсилити склад у літнє трансферне вікно.

Про це розповів головний тренер закарпатського клубу Володимир Шаран. 

“Нам дуже важливо зберегти кістяк команди. Зараз прийдуть нові футболісти, потрібно, щоб вони зрозуміли наші вимоги. Президент пообіцяв, що буде збільшення бюджету – це важливо. Повторюсь, у нас найнижчі фінансові можливості в УПЛ. Це не секрет, це не приховує і президент клубу Валерій Пересоляк. У нас були преміальні за нічиї та перемоги. І головне, що отримували ми їх наступного дня після гри. Це дуже приємно. Заборгованостей не було. І за виконану задачу – залишитись в УПЛ ми отримали бонус.

Я запитав, що керівництво може запропонувати на наступний сезон, трішки підкорегували деякі моменти і потисли руки. Нам потрібні гроші, щоб запросити кваліфікованих гравців. Зараз в УПЛ вийшло Полісся, яке буде ставити перед собою високі завдання. Теж саме стосується Олександрії, Колоса, Ворскли, Кривбасу. Всі рухаються у напрямку збільшення бюджету. Ми будемо брати футболістів з урахуванням збереження мікроклімату, який вже є в команді. Якщо нам це вдасться – все буде добре”, - відзначив Шаран.

Раніше Полісся підписало Чоботенка.

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