Джерело - sportarena.com.
Майбутнє захисника Олександра Караваєва в Динамо поки не визначено.
Про це повідомляє Sport Arena.
Клуб і 31-річний футболіст поки не розпочинали переговори щодо пролонгації контракту, який закінчується влітку цього року.
Динамо хоче оптимізувати зарплатну відомість, а також зробити ставку на молодих гравців. Чи залишиться Караваєв у клубі за таких умов, невідомо.
У поточному сезоні Караваєв зіграв у 29 матчах за Динамо у всіх турнірах, відзначившись двома голами та трьома результативними передачами.
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