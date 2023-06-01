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Реал може залишити Діаса в складі на наступний сезон

Останні три роки іспанець грав на правах оренди за Мілан
Сьогодні 21:01 183 0
Реал може залишити Діаса в складі на наступний сезон
Фото: Getty Images
#Мілан, #Реал Мадрид, #Браїм Діас

Джерело - Relevo.

Реал збирається залишити півзахисника Браїма Діаса у складі на наступний сезон.

Про це повідомляє Relevo.

Останні три роки іспанець грав на правах оренди за Мілан, забивши 18 голів та віддавши 14 результативних передач у 123 матчах.

Керівництво мадридського клубу також збирається запропонувати 24-річному півзахиснику новий контракт із підвищенням зарплатні, яка б відображала поточний статус футболіста.

Браїм розглядатиметься тренерським складом "вершкових" не тільки як гравець, який зможе зіграти на фланзі замість Вінісіуса або Родріго, але й як гравець, який зможе підмінювати Луку Модрича в центрі поля.

Раніше повідомлялося, що Реал може включити Діаса в угоду по Беллінгему.

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