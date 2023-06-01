Мілан представив нову домашню форму

Нові смуги на футболці створюють повторювану літеру «М».

Джерело - Чемпіон.

Мілан представив новий домашній комплект форми на сезон-2023/24.

Про це повідомляє пресслужба італійського клубу.

Екіпірування виконано у традиційних червоно-чорних кольорах з інноваційним дизайном. Смуги на джерсі створюють повторювану літеру "М", що символізують місто Мілан. Футболка має чорний комір із V-подібним вирізом, а також чорну окантовку на манжетах рукавів.

В оновленому комплекті "россонері" зіграють уже 4 червня - у заключному турі Серії А проти Верони. Гра відбудеться 4 червня.

Нагадаємо, Мілан майже узгодив трансфер півзахисника Челсі Лофтус-Чіка.