Мілан представив нову домашню форму

Джерело - Чемпіон.
Мілан представив новий домашній комплект форми на сезон-2023/24.
Про це повідомляє пресслужба італійського клубу.
Екіпірування виконано у традиційних червоно-чорних кольорах з інноваційним дизайном. Смуги на джерсі створюють повторювану літеру "М", що символізують місто Мілан. Футболка має чорний комір із V-подібним вирізом, а також чорну окантовку на манжетах рукавів.
В оновленому комплекті "россонері" зіграють уже 4 червня - у заключному турі Серії А проти Верони. Гра відбудеться 4 червня.
Sempre ℳ, sempre ℳilan ❤🖤— AC Milan (@acmilan) June 1, 2023
Introducing the 2023/24 #ACMilan x @pumafootball Home Kit
#MilanXMilan #SempreMilan pic.twitter.com/KHmAhhE5Ev
Нагадаємо, Мілан майже узгодив трансфер півзахисника Челсі Лофтус-Чіка.