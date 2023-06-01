Без Кварацхелії : Визначились претенденти на найкращого гравця сезону у Серії А

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Серії А опублікувала список претендентів на найкращого гравця сезону на кожній з позицій.
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#Чемпіонат Італії, Серія А

Джерело - SerieA.

Серія А опублікувала список із 3 футболістів на звання найкращого воротаря, захисника, півзахисника та форварда сезону 2022/2023.

Про це повідомляє пресслжба ліги.

Серед цих 12 гравців буде обраний найкращий гравець сезону: 

Воротарі: Мікеле ді Грегоріо (Монца), Іван Проведель (Лаціо), Лукаш Скорупський (Болонья);

Захисники: Тео Ернандес (Мілан), Кім Мін Чже (Наполі), Джованні ді Лоренцо (Наполі);

Півзахисники: Адріен Рабйо (Ювентус), Ніколо Барелла (Інтер), Сергій Милинкович-Савич (Лаціо);

Нападники: Рафаел Леау (Мілан), Лаутаро Мартінес (Інтер), Віктор Осімхен (Наполі).

Раніше Баварія відмовилася від боротьби за форварда Наполі Осімхена.

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