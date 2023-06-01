Без Кварацхелії : Визначились претенденти на найкращого гравця сезону у Серії А

Джерело - SerieA.
Серія А опублікувала список із 3 футболістів на звання найкращого воротаря, захисника, півзахисника та форварда сезону 2022/2023.
Про це повідомляє пресслжба ліги.
Серед цих 12 гравців буде обраний найкращий гравець сезону:
Воротарі: Мікеле ді Грегоріо (Монца), Іван Проведель (Лаціо), Лукаш Скорупський (Болонья);
Захисники: Тео Ернандес (Мілан), Кім Мін Чже (Наполі), Джованні ді Лоренцо (Наполі);
Півзахисники: Адріен Рабйо (Ювентус), Ніколо Барелла (Інтер), Сергій Милинкович-Савич (Лаціо);
Нападники: Рафаел Леау (Мілан), Лаутаро Мартінес (Інтер), Віктор Осімхен (Наполі).
Раніше Баварія відмовилася від боротьби за форварда Наполі Осімхена.