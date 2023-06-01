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Моурінью: Повертаюся додому з високо піднятою головою

Жозе Моурінью прокоментував поразку від Севільї у фіналі Ліги Європи.
Сьогодні 10:26 861 0
Моурінью: Повертаюся додому з високо піднятою головою
Фото - gettyimages
#Рома, #Жозе Моурінью

Джерело - tribuna.com.

Гравці Роми віддали всі свої сили у фіналі Ліги Європи проти Севільї.

Про це розповів головний тренер римського клубу Жозе Моурінью.

"Я виграв п’ять фіналів, а цей програв, але повертаюся додому з високою головою. Хлопці віддали все.

Ми ставимося до всього серйозно: не задираємо носа, багато працюємо. Усі реагують по-різному: хтось плаче, хтось – ні. Нині всім нам дуже сумно, зі сльозами чи без них. Відмінний матч, чудовий фінал – насичений, яскравий.

Ми відчували тиск проти команди, де більше талантів, ніж у нас. Ми програли гру, але не втратили гідності. Я їду додому з почуттям гордості. Навіть коли я перемагав, воно не було таким сильним. Ми старанно відпрацьовували пенальті, але не забили два м'ячі, хоча згаяні можливості були не лише в серії 11-метрових.

Актуально: Моурінью вперше програв єврокубковий фінал

Мої вітання Севільї. Але водночас хочу привітати й своїх хлопців. Вони повинні їхати додому зі спокійною душею та пишатися тим, чого досягли. Це мої хлопці з Будапешта.

Я мовчав про Дибалу в останні два чи три дні. Він мав серйозну травму. Коли дивишся на гру Пауло, стає ясно, що з ним наші результати за останні два місяці були б іншими", - сказав Моурінью.

Раніше Моурінью викинув срібну медаль Ліги Європи.

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