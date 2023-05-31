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Ліга Європи. Фінал. Севілья - Рома 0:1. ОНЛАЙН
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Ліга Європи. Фінал. Севілья - Рома 0:1. ОНЛАЙН

Сьогодні 22:34 1831 0
Ліга Європи. Фінал. Севілья - Рома 0:1. ОНЛАЙН
#Ліга Європи, #Рома, #Севілья

Джерело - Чемпіон.

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40' Пеллегріні виконував подачу зі штрафному, Ібаньєс порушив правила у верховій боротьбі.

39' Ен-Несірі після подачі намагався зачепитися за м'яч, але Патрісіо вийшов з воріт і ліквідував загрозу.

38' Манчіні порушив правила в центрі поля, арбітр зафіксував фол.

36' Жовту картку отримав нападник Севільї Рафа Мір, який перебуває на лаві для запасних.

34' ГООООООООООЛ! Рома виходить вперед! Дибала відірвався від захисника у штрафному майданчику і пробив повз воротаря!

33' Абрагам шукав партнера в штрафному майданчику, але м'яч перехопили.

32' Арбітри ВАР переглянули епізод і не призначили 11-метровий.

31' Абрагам опинився на газоні після зіткнення в штрафному майданчику. Свисток судді промовчав.

29' По черзі команди контролюють м'яч, без особливої гостроти.

27' Дибала у центрі поля отримав м'яч і відразу сфолили проти нього.

26' Ібаньєс у верховій боротьбі отримав удар в око від Ен-Несері, штрафний удар на користь римлян.

25' Хіль намагався пробити з-за меж штрафного майданчика, повз ворота пройшов м'яч.

23' Севілья довгий час вибудовувала позиційну атаку, але до удару справа не дійшла.

21' Матич у верховій боротьбі ліктем вдарив Окампоса, жовта картка для сербського опорника.

20' Спінаццола намагався знайти партнерів у штрафному майданчику суперника, м'яч було перехоплено.

19' Момент сейву Буну після удару Спінаццоли.

18' У верховій боротьбі зазнав ушкодження Челік. Медики на полі надають допомогу.

17' Севілья захопила ініціативу і кружляє навколо воріт Роми, до ударів справа не доходить.

15' Абрагам намагався повернути м'яч на фланзі і порушив правила.

13' Окампос намагався виконати вкидання з-за бокової на Торреса, м'яч було перехоплено.

12' Матич виконував закидання на Пеллегріні, але Буну вийшов з воріт і забрав м'яч у руки.

11' Спінаццола небезпечно пробивав по воротах, Буну тягне цей удар.

9' Дибала опинився на газоні після зіткнення з Гуделем, арбітр зафіксував штрафний.

8' Захисники Роми вибили м'яч подалі від своїх воріт після корнера.

7' Фанати Роми заважають Ракитичу виконати кутовий.

6' Контролюють гравці Севільї м'яч і поступово просуваються вперед.

5' Абрагам увірвався у штрафний майданчик і намагався п'ятою скинути в центр - невдало.

4' Навас намагався виконати подачу з флангу, захисники Роми перехопили м'яч.

3' Сербу надали медичну допомогу після зіткення з Ібаньєсом у верховій боротьбі.

2' Гудель пробивав головою по воротах, але в боротьби із захисником м'яч полетів вище.

1' Матч розпочався!

Лунає гімн Ліги Європи.

Команди виходять на поле!

Кубок Ліги Європи винесений на стадіон.

На стадіоні вже розпочалася церемонія закриття Ліги Європи сезону 2022/2023.

Жозе Моурінью може сьогодні стати найбільш титулованим тренером у єврокубках в історії!

Команди вже виходять на передматчеву розминку:

Жозе Моурінью вже прибув разом зі своєю командою на стадіон і готовий поборотися за черговий єврокубок у своїй кар'єрі.

Визначилися стартові склади команд:

Севілья: Буну, Навас, Баде, Гудель, Теллес, Фернандо, Ракитич, Окампос, Торрес, Хіль, Ен-Несірі

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Рома: Патрісіу, Ібаньєс, Манчіні, Смоллінг, Челік, Матич, Крістанте, Спінаццола, Пеллегріні, Абрагам, Дибала

Зображення

Фанати обох клубів уже збирається біля стадіону та готові підтримувати улюблені команди.

Стало відомо, що букмекери очікують дуже наполегливого поєдинку й не виділяють явного фаворита.

У фіналі Ліги Європи-2022/23 іспанська Севілья зіграє з італійською Ромою.

Матч відбудеться в середу,  31 травня, на арені Пушкаша в Будапешті. Початок о 22:00 за київським часом.

Слідкуйте за фінальною грою у текстовому онлайні в цій новині.

Пряма трансляція гри на Volia TV та медіасервісі Megogo.

Цифри та факти

  • Севілья - шестиразовий володар трофея: 2 - Кубок УЄФА (2006, 2007), 4 - Ліга Європи (2014, 2015, 2016, 2020);
  • Рома - чинний переможець Ліги конференцій;
  • Для головного тренера Роми Жозе Моурінью це буде 6-й єврокубковий фінал - 5 попередніх португалець виграв;
  • Рома грала у фіналі Кубка УЄФА-1990/91, де програла Інтеру.
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