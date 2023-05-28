Евертон Миколенка прийме Борнмут Забарного, Арсенал зіграє з Вулвергемптоном: розклад матчу АПЛ

Джерело - Чемпіон.
Сьогодні, 28-го травня, відбудеться 10 матчів у межах заключного, 38-го туру АПЛ.
Чемпіонат Англії - АПЛ
38 тур, 28 травня
18:30 Арсенал - Вулвергемптон
18:30 Астон Вілла - Брайтон
18:30 Брентфорд - Манчестер Сіті
18:30 Евертон - Борнмут
18:30 Крістал Пелес - Ноттінгем
18:30 Лестер - Вест Гем
18:30 Лідс - Тоттенгем
18:30 Манчестер Юнайтед - Фулгем
18:30 Саутгемптон - Ліверпуль
18:30 Челсі - Ньюкасл Юнайтед
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