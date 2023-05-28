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Евертон Миколенка прийме Борнмут Забарного, Арсенал зіграє з Вулвергемптоном: розклад матчу АПЛ

Розклад матчу 38-го туру АПЛ
Сьогодні 09:17 164 0
Евертон Миколенка прийме Борнмут Забарного, Арсенал зіграє з Вулвергемптоном: розклад матчу АПЛ
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Арсенал (Лондон), #Борнмут, #Евертон, #Ілля Забарний, #Олександр Зінченко, #Віталій Миколенко, #Челсі, #Михайло Мудрик, #Евертон

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 28-го травня, відбудеться 10 матчів у межах заключного, 38-го туру АПЛ.

Чемпіонат Англії - АПЛ
38 тур, 28 травня

18:30 Арсенал - Вулвергемптон

18:30 Астон Вілла - Брайтон

18:30 Брентфорд - Манчестер Сіті

18:30 Евертон - Борнмут

18:30 Крістал Пелес - Ноттінгем

18:30 Лестер - Вест Гем

18:30 Лідс - Тоттенгем

18:30 Манчестер Юнайтед - Фулгем

18:30 Саутгемптон - Ліверпуль

18:30 Челсі - Ньюкасл Юнайтед

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